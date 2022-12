Coupe du monde 2022 : Samuel Eto’o s’excuse pour son agression d’un youtubeur algérien

"Je m’engage à continuer à résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens. En effet, depuis le match Cameroun-Algérie du 29 mars à Blida, je suis la cible d’insultes et d’allégations de tricherie sans aucune preuve. Durant cette Coupe du monde, les supporters camerounais ont été harcelés et harcelés par les algériens sur le même sujet. Je tiens à préciser que le scénario de la défaite de l’Algérie était cruel mais parfaitement conforme aux règles et à l’éthique de notre sport. Tous les recours introduits par la fédération algérienne de football auprès des juridictions compétentes ont été rejetés. J’appelle donc les autorités algériennes et la fédération à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à ce climat malsain avant qu’un drame plus grave ne se produise", a poursuivi l’ex-capitaine des Lions indomptables.

"Aux fans des Fennecs, je souhaite qu’ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d’une douloureuse défaite, désormais derrière nous", a conclu Eto’o.