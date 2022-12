Coupe du monde 2022 : l’incroyable pétage de plombs de Samuel Eto’o qui frappe un supporter à la sortie du stade

Le ton est monté entre l’ancien attaquant et l’homme à tel point que de nombreuses personnes ont dû s’interposer entre eux deux. Eto’o a finalement dégainé un coup de pied dans la poitrine du fan et a cassé sa caméra. Selon plusieurs sources, la victime serait un youtubeur algérien qui aurait posé une question à Eto’o sur l’arbitre Gassama qui avait dirigé le barrage entre l’Algérie et le Cameroun.

”Je n’ai pas compris ce qu’ils disaient”, a déclaré Ricardo López Juárez, journaliste et témoin de la scène. “J’ai entendu Eto’o échanger des mots avec le fan d’un ton énervé. Il a commencé à le chasser de manière incontrôlable. Le fan a pris la caméra et c’est là qu’Eto’o commet l’erreur. Au lieu de partir, il donne un coup de pied.”