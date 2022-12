Coupe du monde 2022 : Les Lions de l’Atlas pour l’histoire, la Roja fait une allergie : ce qu’il faut retenir de Maroc – Espagne (3-0 t.a.b.)

Le match : le plan marocain était parfait

Walyd Regragui le savait et avait préparé ses hommes en conséquence : l’Espagne a confisqué le ballon dans ses proportions habituelles avec 77 % de possession. Mais les Marocains, en se projetant vite en contre et en exploitant leur vitesse sur les côtés ont fait mal sur cette frappe de Maazraui (33) ou ce centre où Laporte s’est interposé devant En Nesyri (43e). La Roja a dû attendre la 55e pour cadrer une première frappe par Olmo et a poussé comme sur ce centre tir de Morata (81e). El Azzouli au pressing sur Simon a eu une balle de match (90+1). Olmo, sur un coup-franc vicieux bien sorti par Bono aussi (90e+5). Et en prolongations, Cheddira a particulièrement mal joué le coup en échouant sur Simon (104e) alors que Sarabia, qui a échoué sur le montant, était en position d’hor-sjeu (120e+3).

La séance de tirs au but : l’Espagne piégée par les siens

Déjà parti du bon côté sur la tentative de Sarabia qui s’est fracassé sur son montant, Bono s’est montré impérial devant sur les deux autres frappes de Soler et Busquets, lui qui a été fait toutes ses classes en Espagne, de la réserve de l’Atletico Madrid à Séville en passant par Saragosse ou Gérone. Et comme un symbole, Achraf Hakimi a marqué le tir au but de la qualification, lui le natif de Madrid.

Le joueur : Amrabat était partout

Les supporters du FC Bruges doivent se demander s’il s’agit bien de lui. Si ce Sofyan Amrabat qui rayonne depuis le début de la Coupe du monde est le même joueur qui était arrivé de Feyenoord en 2018 pour repartir dans l’anonymat le plus total un an plus tard après 31 matchs pour l’Italie où il s’est épanoui d’abord quand il a été prêté au Hellas Vérone une saison puis quand il a signé à la Fiorentina. Le milieu (27 ans) était partout ou presque, avec neuf ballons récupérés, 88 % de duels gagnés et 100 % de tacles réussis. Pour couper des lignes de passes. Pour replacer ses coéquipiers. Pour orienter le jeu aussi. Une rencontre d’une abnégation rare qui symbolise la force collective des Lions de l’Atlas.

Le chiffre : quatre

L’Espagne est devenue à égalité avec l’Argentine la nation qui a disputé le plus de séances de tirs au but en Coupe du monde. À cinq reprises, la Roja est passée par cette loterie, tirant le plus souvent le mauvais numéro avec une seule qualification contre l’Irlande en 2002 au stade des huitièmes. La même année, les Espagnols s’étaient fait sortir par la Corée du Sud en quart, eux qui ont été éliminés de la sorte aussi en 2018 par la Russie alors que ce sont les Diables, en quart de finale en 1986, qui ont initié cette malédiction.