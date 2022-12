Quand Tite et Neymar dansent : ce qu’il faut retenir de Brésil – Corée du Sud (4-1) à la Coupe du monde 2022

Le Brésil se promène face à la Corée du Sud et file tranquillement en quarts de finale (4-1)

Le fait : la menace vient de partout

Un premier but inscrit sur une percussion de Raphinha par Vinicius (7e). Un deuxième marqué sur penalty par Neymar (13e). Un troisième né de trois jongles de la tête de Richarlison à la conclusion après un relais avec ses deux défenseurs centraux (29e). Un quatrième venu d’un contre éclair de Vinicius qui a servi Paqueta (36e) : la force de frappe brésilienne a de quoi effrayer. Comme pour rappeler que la menace brésilienne est plurielle. Plus inquiétant ou enthousiasmant encore, la Seleçao, avec un peu plus d’efficacité aurait pu terminer la rencontre en marquant au moins deux fois plus.

Le joueur : Neymar est de retour

Brazil's forward #10 Neymar is challenged by South Korea's midfielder #06 Hwang In-beom during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Brazil and South Korea at Stadium 974 in Doha on December 5, 2022. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) ©AFP or licensors

Onze jours après son entorse de la cheville suite à un choc avec le Serbe Nikola Milenkovic, le retour de Neymar était scruté de près. L’appréhension née des premiers duels qui l’ont laissé au sol s’est vite évaporée dans la nuit qatarie pour laisser place à son sourire. À sa joie de jouer retrouvée. Et quand Richarlison, avec beaucoup de malice, a obtenu un penalty, Raphinha a couvé le ballon pour le transmettre au crack. Qui a rappelé qu’il était un maître en la matière pour marquer pour la 76e fois en sélection et se rapprocher à une longueur du record de buts de Pelé. Vivant ensuite un match très tranquille pour ménager sa montée en puissance pour la suite du tournoi avec 80 minutes rassurantes.

L’image : quand Tite danse

La manière dont cette Seleçao célèbre ses buts dit tout de son unité. Le groupe vit très bien. Et l’équipe joue peut-être encore mieux. Pour le plus grand bonheur de Tite. Après avoir inscrit un petit bijou fêté avec les joueurs sur le terrain, Richarlison s’est dirigé vers le banc pour former un deuxième cercle. Avec au milieu son sélectionneur qui a lui aussi esquissé quelques pas de danse sous les regards amusés et hilares de ses joueurs.

Le chiffre : les quatre parades d’Alisson

Brazil's goalkeeper #01 Alisson makes a save during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Brazil and South Korea at Stadium 974 in Doha on December 5, 2022. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) ©AFP or licensors

En 180 minutes contre la Serbie et la Suisse, Alisson Becker n’avait pas eu la moindre frappe cadrée à gérer. Et le portier brésilien a rappelé tout son talent sur ses premières parades du tournoi en extirpant le ballon de sa lucarne sur cette frappe de Hwang (17e) face à qui il a très bien fermé son premier poteau (32e), se montrant brillant sur la reprise de l’attaquant de Wolverhampton (68e) alors qu’il était aussi sorti vainqueur de son tête-à-tête avec Son (47e). Et il fallu une merveille de frappe (détournée) de Paik (76e) pour tromper celui qui a laissé sa place au troisième gardien Weverton. Histoire que tout le monde participe à la fête.