Livakovic héroïque, Perisic historique : ce qu’il faut retenir de Japon – Croatie

Livakovic est le héros de la Croatie qui se qualifie face au Japon, en arrêtant trois tirs au but (1-1, t.a.b. 3-1)

Le Japon ouvre le score pour la première fois

Des Nippons à réaction. Voilà comment l’on pouvait qualifier cette sélection japonaise après la phase de poule, après leurs deux mi-temps renversantes contre l’Allemagne (2-1) puis l’Espagne (2-1). Mais cette fois, les hommes d’Hajime Moriyasu ont pris les choses en main en se montrant agressifs dès le coup d’envoi. Vaillants au pressing, énergiques avec le ballon, les Japonais ont donné le rythme de la partie pour logiquement ouvrir le score à la 43e minute.

Au bout d’un coup de coin joué en deux temps, le capitaine Maya Yoshida a remisé parfaitement le centre de Junya Ito pour ensuite trouver le pied de Daizen Maeda qui a propulsé le ballon au fond. Il s’agit du premier but dans ce Mondial pour l’attaquant du Celtic Glasgow, déjà titulaire face à la Roja et la Mannschaft. Grâce à lui, le Japon a aussi ouvert le score pour la première fois du tournoi… et pour la première fois en Coupe du monde depuis le huitième de finale de 2018 contre la Belgique.

Ivan Perisic dans l’histoire

Mais comme il y a quatre ans, le Japon n’a pas tenu son avantage. Les Nippons ont même été pris à leur propre jeu en encaissant peu après le début de la deuxième période. C’est Ivan Perisic, d’une somptueuse tête après un centre parfait de Lovren, qui a trompé Gonda (55e). L’ancien Brugeois est ainsi devenu le premier Croate de l’histoire à marquer dix fois (battant ainsi Davor Suker) dans des tournois majeurs : 6 buts en Coupe du monde et 4 à l’Euro.

Ivan Perisic a égalisé pour la Croatie. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) ©AFP or licensors

Après cette égalisation, le Japon n’a plus eu les ressources nécessaires pour reprendre son rythme de la première période. Ce sont au contraire les Croates qui ont à nouveau créé le danger. Avec une splendide frappe de Luka Modric qui a poussé Gonda à la parade (63e), avec une belle tête de Budimir (66e) puis avec une autre tentative de Perisic, déviée par la défense japonaise (77e). Mais à l’inverse de 2018, les Japonais n’ont pas paniqué et n’ont finalement pas craqué.

La première prolongation du Mondial

Il a donc fallu ajouter trente minutes de temps supplémentaire pour tenter de départager les deux équipes. Cette première prolongation dans cette Coupe du monde 2022 a toutefois vu deux équipes avancer la peur au ventre. La Croatie ne s’est presque créé aucune opportunité, malgré la possession, tandis que les Japonais se sont heurtés à Livakovic lorsque Mitoma a tenté sa chance (105e).

Livakovic envoie la Croatie en quart

C’était l’occasion pour le portier croate de se chauffer les gants avant la séance de loterie qui a suivi. Dans celle-ci, le gardien du Dinamo Zagreb a tout simplement écœuré le Japon en sortant trois des quatre tentatives adverses : celles de Minamino, Mitoma puis de Yoshida. Il ne restait plus qu’aux tireurs croates (Vlasic, Brozovic, Pasalic) à conclure pour remporter la séance 3-1. Livakovic en a profité pour égaler le record de tirs au but stoppés en Coupe du monde (3) et rejoindre son compatriote Subasic (2018 face au Danemark) et le Portugais Ricardo (2006 contre l’Angleterre).