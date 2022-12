Les Japonais vont-ils faire mieux qu’en 2018 face aux bourreaux des Belges ? Suivez Japon - Croatie dès 16h en direct commenté

2 juillet 2018. Alors que le Japon mène 2-0 face à la Belgique et semble en mesure de créer un exploit que nul n’avait pu prédire en amont de la rencontre, le château de cartes s’écroule pour les Nippons. Submergés par la pression et l’émotion, les Japonais voient les Belges et Nacer Chadli inscrire le but de leur élimination à la 95e minute.