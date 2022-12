Le Brésil n’a fait qu’une bouchée de la Corée du Sud en huitièmes de finale. Une victoire 4-1 sans trembler. Les Brésiliens ont assuré le spectacle avec de n ombreux gestes techniques et plusieurs buts exceptionnels.

2 La Croatie tient son héros: Dominik Livakovic

La Croatie a battu le Japon en huitièmes de finale, au terme d’une rencontre à rebondissements. Il a fallu attendre la terrible séance des tirs au but, la première dans ce tournoi, pour départager les deux équipes. Une séance marquée par trois arrêts du gardien croate. De quoi donner le sourier à Ivana Knöll, la supportrice croate qui fait sensation par ses tenues.

3 Les Bleus ont bien perdu leur rencontre face à la Tunisie

Alors que la France avait déposé réclamation après la défaite face à la Tunisie, la FIFA a décidé que le recours était impossible. Les Bleus ont donc bel et bien perdu contre la Tunisie.

4 Des nouvelles de Romelu Lukaku

Les derniers jours ont été très douloureux pour Romelu Lukaku, après ses occasions manquées face à la Croatie. L’attaquant des Diables est plus ambitieux que jamais et entend livrer une grosse saison avec l’Inter. C’est pour cette raison qu’il a décidé d’écourter ses vacances.

5 Louis van Gaal, successeur de Roberto Martinez ?

Depuis jeudi soir et l’annonce de Roberto Martinez quittant ses fonctions au sein de la fédération belge de football (sélectionneur et directeur technique), les rumeurs vont bon train pour savoir qui pourrait lui succéder. Le Néerlandais pourrait être l’un des candidats les plus sérieux pour reprendre le flambeau.