Cette ancienne miss croate vit son troisième Mondial. Mais contrairement aux deux premiers, celle-ci fait le buzz par le risque qu’elle encourt en tribunes.

Souvent en tenue (très légère) dans un pays extrêmement conservateur, cette influenceuse persiste et signe, elle ne fait rien de mal au Qatar. "Les habitants m’ont confirmé que je pouvais porter ce que je voulais. Tout le monde me connaît ici et j’ai vu que j’étais acceptée. Je n’ai jamais eu peur d’être arrêtée pour ce que je suis et je ne pense pas que je puisse blesser quelqu’un en portant un bikini. (...) Si nous, en Europe, nous respectons le hijab et le niqab, je pense qu’ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion, a estimé la femme de 26 ans. Je porte des robes, des bikinis parce que je suis une catholique qui est ici pour la Coupe du monde."

Et après avoir posté une vidéo d’elle en maillot sur les plages au Qatar, elle n’a pas hésité à défier les autorités locales. "Je ne savais pas que ma vidéo en bikini marchant au bord de la mer ferait autant de bruit. Et si ça justifie une arrestation, alors arrêtez-moi."

Alors, tout pour le buzz ou réelle volonté de liberté ? Dans tous les cas, Ivana Knöll sera bien présente dans les tribunes pour la rencontre entre le Japon et la Croatie et il ne fait aucun doute qu’à un moment dans la rencontre, les caméras seront braquées sur elle.