Éliminé de la Coupe du monde 2022, le gardien polonais Szczesny console son fils en larmes

La séquence a été capturée par la télévision polonaise juste après la défaite de la Pologne face aux Bleus, en huitième de finale de la compétition, sur le score de 3-1, ce dimanche 4 décembre 2022. Une élimination visiblement dure à encaisser pour le Liam Szczesny, en pleurs dans les couloirs du stade Al-Thumama, situé à Doha.

“Il a compris aujourd’hui qu’il est possible de perdre avec fierté et honneur ! ”, a réagi le portier de 32 ans sur son compte Instagram. Sa compagne Marina Szczesny, a relayé l’image de ce câlin en ajoutant: “J’espère que dans x années, mon garçon se tiendra dans le but et mènera notre équipe nationale au sommet”.