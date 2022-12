Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau club: la légende va signer à Al-Nassr et devenir le sportif le mieux payé de la planète

Le club d’Arabie saoudite s’est montré le plus intéressé depuis la résiliation de son contrat à Manchester United juste avant la Coupe du monde. Et certainement le plus généreux. A priori, il devrait toucher… 200 millions d’euros par saison! En plus de son salaire qui s’élève à un peu moins de cent millions, le quintuple Ballon d’or va jouir de différents incitants économiques via la publicité notamment. Ce qui fera de lui le sportif le mieux payé de la planète, affirme nos confrères espagnols. À titre de comparaison, Messi et Neymar au PSG touchent 75 et 70 millions d’euros par saison.