Coupe du monde 2022 : deux fans zones, une même ambiance… en apparence

Tous les fans auraient leur zone pour regarder les 64 matchs du tournoi. Il y a le FIFA Fan Festival, zone officielle créée par la FIFA et installée sur la Corniche. Différents écrans géants sont également installés dans la ville, comme à la plage… pavée de Katara, lieu de la culture qatarie. Et puis il y a la fan zone des travailleurs migrants, à Asian Town, à une vingtaine de kilomètres du centre de Doha, zone mise en place par le comité d’organisation qatari donc.

Nous avons passé une soirée dans les deux fans zones, vendredi passé, pour y percevoir le contraste.

À Asian Town, le foot dans un stade de cricket

Il faut quitter le centre de Doha et ses impressionnants buildings, ses jeux de lumière, bref son gigantisme. Sortir de Doha et rentrer dans une zone industrielle où les buildings, chichement éclairés, sont alignés dans des blocs déterminés par des entrées chiffrées (Gate 7 par exemple). Le chauffeur de taxi explique : “Les gens sont logés selon leur travail. Ici, ce sont les chauffeurs de taxi. Plus loin, ce sont les ouvriers.”

Les gens profitent de la soirée pour sortir, car c’est vendredi, l’équivalent du dimanche au Qatar. Asian Town, le nom de l’endroit, a son grand Mall, ses immenses centres commerciaux, comme il en a poussé des dizaines à travers Doha. Dans le centre commercial, bien éclairé, il y a des cinémas, au nombre de quatre. Tout le monde ne s’intéresse pas au football, alors on occupe son “dimanche” avec une sortie entre amis.

À côté, un stade de cricket a été choisi pour accueillir la fan zone des travailleurs migrants. La plaine et le stade peuvent accueillir jusqu’à 40 000 personnes. Il n’est pas complet, mais il commence à se remplir, alors que viennent de débuter Portugal – Corée du Sud et Uruguay – Ghana.

Mohamed Soubham, un indien qui travaille dans la pose de câbles, vient pour la troisième fois dans cette fan zone. “Il y a des Indiens, des Népalais, des Bangladais, c’est une chouette ambiance, explique-t-il. L’accès est gratuit et les boissons ne sont pas chères.”

À la mi-temps, une animatrice parle en anglais et en ourdou pour des spectateurs issus d'Inde ou du Pakistan.

La carte est en effet aménagée en fonction des salaires qui n’atteignent guère que les 500 € mensuels. Les softs sont à 1,25 €, la bière (Budweiser, le sponsor de la FIFA, il n’y a pas de petit profit…) à 3,75 € et les chips à 1,50 €. Quelques tables sont dressées près des points de vente, mais la plupart des spectateurs s’installent dans les tribunes du stade ou sont assis dans l’herbe.

Dans le stade des animations et des décors ont été installées pour les spectateurs.

Portugal – Corée du Sud est diffusé et Youssouf, un maçon sénégalais arrivé à Doha depuis six mois, est venu “pour voir la foule qui regarde Cristiano Ronaldo”. Il explique que c’est la première fois qu’il vient “et je vais proposer à mes amis de revenir”, complète-t-il. Comment considère-t-il l’initiative d’une zone réservée aux travailleurs ? “C’est une bonne idée, cela nous permet de venir nous changer les idées après le travail”, souffle-t-il.

C’est la mi-temps. Sur le podium, une présentatrice anime les quinze minutes de pause en anglais et en ourdou, la langue officielle au Pakistan et dans le Nord de l’Inde. La population, au Qatar, est en effet issue, pour majorité, du Pakistan et d’Inde, en plus du Népal, du Bangladesh ou des Philippines. Après le match, et en attendant le suivant, le chanteur indien Rahman Ali donnera un concert.

Un spectacle de cinq minutes, avec des danseuses indiennes, est également proposé avant la reprise de la deuxième mi-temps. C’est le décalage dans ce pays, le Qatar, qui a du mal à mettre en avant la femme, mais accepte qu’elles montent sur un podium pour divertir les hommes entre deux mi-temps de football. Car les femmes ne sont pas nombreuses dans le stade de cricket.

Il n'y a pas beaucoup de femmes, mais ce sont essentiellement des hommes seuls qui vivent ici.

On en retrouve une, Thasmiya, installée tout en haut dans les gradins, accompagnée de sa fille et de sa maman. Son mari, chauffeur, travaille ce soir. Mais elle a voulu profiter de la soirée pour sortir. “J’aime bien Cristiano Ronaldo, s’amuse-t-elle. Je suis arrivée il y a deux mois, alors que mon mari est ici depuis douze ans. Il n’y a pas beaucoup de femmes, c’est vrai, mais ce sont essentiellement des hommes seuls qui vivent ici dans le quartier. Nous, on habite plus loin et on a la chance d’avoir une voiture.”

Zeeshan, un Pakistanais qui travaille dans une banque et est installé dans le centre de Doha, explique : “Beaucoup de gens arrivent seuls au Qatar pour y travailler. Ils sont logés dans cette zone, alors que les familles sont installées plus loin dans la ville.” La fan zone continue de se remplir, et tout le monde semble heureux d’être là.

Mais quand une question évoque les conditions de travail, la réponse fuse : “Ça va, on n’a pas à se plaindre, on est ici pour s’amuser, c’est très bien.” Au milieu de la pelouse, des petits terrains de foot ont été installés, et des buts, avec des cibles qu’il faut viser, seront pris d’assaut après le match. En sortant du stade, sur le parking, un autre écran géant a été installé pour diffuser Ghana – Uruguay.

On y retrouve plus d’Africains dont Raphaël, John, Emmanuel, Faisal et Gerard, des amis ghanéens arrivés à intervalle régulier au Qatar, depuis un an, ou six pour les plus anciens. Ils travaillent dans la distribution et assurent que leurs horaires sont corrects. “On travaille huit heures par jour, et croyez-nous, on compte bien rester ici.”

Tout en retraçant leur parcours, ils s’impatientent de voir que le Ghana ne parvient pas à prendre l’avantage (il finit par perdre 2-0 et a été éliminé de la Coupe du monde), mais ils goûtent leur joie d’être dans cette fan zone. “C’est une bonne idée d’avoir organisé cela”, assurent-ils. Le Qatar a réussi son travail d’image, pour montrer que même les travailleurs migrants ont droit à leur instant de “bonheur” pendant cette Coupe du monde…

À Katara, la culture et le foot cohabitent

Le contraste est saisissant. On quitte Asian Town pour rejoindre Katara, une plage… pavée qui dispose encore de quelques mètres de sable, dans le centre de Doha. C’est le lieu culturel de la capitale, où sont organisés des concerts, des expositions. Un marché, comme chaque vendredi, se tient là, et amène son lot de visiteurs.

On y retrouve une population plus locale, habillée dans la tenue traditionnelle et portant le thobe, cette longue chemise blanche, avec la ghutra sur la tête, ce voile plié en deux et serré par un cordon noir. Une petite boutique de la FIFA est installée à l’entrée, à côté d’un écran géant. Sur cette grande plaine pavée, des bateaux sont posés et les gens déambulent au gré des animations, en attendant le match.

Dans l’arène romaine qui a été construite, un concert de Mahmoud, un chanteur très connu dans le monde arabe, affiche complet. Elissa et Adam suivront. Les matchs n’ont pas encore débuté, tout le monde se promène sur le marché et la curiosité pousse à s’arrêter pour observer une animation particulière.

À Katara Beach, une plage...pavée, le football se mêle aux animations culturelles.

Des hommes descendent d’un bateau et l’un d’eux joue de la… cornemuse. Les autres dansent autour, avec des tambours, en chantant et en dansant. Le bateau de pêche va être symboliquement ramené au port, il est tiré par ces hommes, aidés de touristes, pour l’installer sur la plage.

”C’est une tradition omanaise, nous explique-t-on. Ils pêchent le poisson, puis rentrent au port. Ils installent leurs prises sur le marché.” De gros poissons sont ainsi pendus sur une corde, sur la plage.

Un bateau ramené sur la plage

Katara Beach est avant tout un endroit culturel, où est notamment installé l’institut du cinéma de Doha. C’est ici que des écrans géants ont été installés, de part et d’autre de la plage-plaine, donc. Le deuxième écran, plus grand, est ainsi installé à un endroit où il y a plus d’espace pour prendre place que face à l’autre écran géant. Une heure avant la rencontre, des personnes ont déjà posé leurs chaises pliantes et leurs petites tables pour manger.

Attendent-ils le début de Brésil – Cameroun ? Si c’est le cas, ils ne sont pas au bon endroit, ce sera Serbie – Suisse sur cet écran, le match de la Seleçao étant diffusé de l’autre côté. Il y a moins d’espace, mais plus de monde. Les hasards de la programmation…

Brésil - Cameroun est diffusé sur l'écran géant où il y a le moins d'espace pour s'installer.

Katara Beach n’a pas vocation, comme le FIFA Fan Festival, à n’attirer que des amateurs de football. Il doit être un espace d’échange, où un stand invite notamment à s’intéresser à l’islam, avec visite d’une mosquée. Des stands de nourriture du monde sont également installés, quelques mètres plus loin, dans la Tasty Street.

Il n’est pas question que de football, à un petit kilomètre des Galeries Lafayette. Pour les amoureux de foot, le FIFA Fan Festival, installé sur la Corniche, autre lieu du tourisme local, est plus opportun. Dans cet espace où peuvent s’installer jusqu’à 20 000 personnes, il y a forcément un écran, immense, pour suivre les matchs. Mais il y a aussi un musée sur l’histoire de la Coupe du monde, qui permet de revivre les vingt-deux éditions précédentes, avec des souvenirs variés (le maillot porté par Ronaldo en 2002, les gants de Buffon de 2006).

Un terrain indoor, pour des quatre contre quatre, permet aux joueurs de récupérer leurs datas après des rencontres de cinq minutes. Des parcours techniques, ou un mini-golf avec ballon, sont également proposés.

Au Qatar, chacun a sa fan zone, mais chaque fan n’a pas les mêmes privilèges.