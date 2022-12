Brésil-Corée du Sud à la Coupe du monde 2022 : même Tite a dansé

Danse en équipe, rires et gestes techniques fantasques : le Brésil s’est amusé face à la Corée du Sud (vidéos)

Sur les buts qui ont suivi, les Brésiliens, euphoriques, ont enchaîné les célébrations collectives et les danses endiablées, tous ensemble. Après le 3-0, on a même vu…. Tite se prendre au jeu danser avec ses joueurs, qui étaient venus former un cercle autour de lui. Une preuve que la fête était totale pour la Seleçao, qui a également rendu hommage à Pelé, qui lutte contre une infection respiratoire, après le match.

Si certains esprits chagrins se sont offusqués de la longueur de ces exclamations de joie et du fait que cela pouvait être considéré comme un manque de respect pour les Sud-Coréens (qui ne rigolaient pas du tout, forcément), on préfère retenir que ces célébrations sont le plus beau symbole de la cohésion qui règne au sein de cette équipe brésilienne. Au même titre que la montée au jeu du troisième gardien, Weverton, en fin match. Tout un symbole.

Quand Tite et Neymar dansent : ce qu’il faut retenir de Brésil – Corée du Sud (4-1)

Les hommes de Tite sont à des années-lumière des tensions qui ont pu émailler le Mondial de nos Diables rouges durant la phase de groupe. Chez eux, c’est la dolce vita. Tout semble se dérouler parfaitement. Les joueurs sont une bonne de potes. Ils s’amusent comme des gamins, sur et en dehors du terrain. Leur fougue et leur enthousiasme les rendent encore plus impressionnants mais attention tout de même à l’excès de confiance car la Coupe du monde a déjà prouvé que le retour de bâton pouvait être violent. En quarts de finale, les Croates, beaucoup moins exubérants, les attendront de pied ferme. Avec un seul objectif : leur mettre une danse.

Le collectif brésilien vit bien. ©AFP or licensors

Neymar a été saluer Telles, blessé, après son but. ©AFP or licensors

Après le 3-0, Tite a dansé avec ses joueurs. ©AFP or licensors