Brésil – Corée du Sud à la Coupe du monde 2022 : avec Neymar, la Seleçao doit passer en quarts de finale (direct dès 20h)

Le match entre le Brésil et la Corée du Sud s’annonce déséquilibré sur le papier. En quête d’un sixième sacre, la Seleçao semble sereine, comme l’attestent les deux premiers succès acquis dans son groupe G face à la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0). Malgré une défaite surprenante contre le Cameroun (1-0), les Brésiliens se sont emparés de la première place, devant les Helvètes. Déjà très confiants en leurs capacités d’aller au bout du tournoi, ils seront sûrement dopés moralement avec le retour à l’entraînement de Neymar, blessé à la cheville lors de la première rencontre. Seule ombre au tableau, les forfaits jusqu’à la fin de la compétition de l’attaquant Gabriel Jesus et du défenseur Alex Telles.