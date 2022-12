Les Anglais tiennent enfin leur match référence. Non, ils n’ont pas sorti une masterclass de football ou un match ultra-dominant. Ils ont juste réussi à sortir d’un énorme piège tendu par des Sénégalais déguisés en braconniers. Southgate peut remercier le talent et l’efficacité de ses hommes.

Le plan de Cissé vs. le talent anglais

Les Sénégalais avaient mis en place un plan idéal pour se payer les Anglais. En commençant le match, Aliou Cissé espérait afficher la tête de trois lions en guise de trophée. Son idée était aussi simple que complexe. Le sélectionneur sénégalais avait entouré le mot pressing son son tableau de coaching.

Saka et Foden ont été mis hors-jeu... avant de faire parler leur génie

Objectif : ne pas laisser les relanceurs atteindre Rice et ne pas laisser Saka et Foden jouer face au jeu. Les deux artistes ont longtemps été réduits au silence avant que leur talent ne reprenne le dessus sur des éclairs de génie. L’absence de Sterling pour raisons familiales n’est pas une excuse. Seule la prise individuelle des Sénégalais peut expliquer le début de match leur avantage.

Les Anglais n’étaient pas sereins. La vitesse et la verticalité des flèches sénégalaises leur faisaient peur. Cela se lisait dans les relances de Maguire. Le défenseur a joué à se faire peur. Pickford a dû sortir le grand jeu sur une de ses mauvaises passes puis (et surtout) suite à une perte de balle de Saka. Sans le portier d’Everton, le Sénégal aurait été aux commandes.

Puis, toutes ces belles promesses ont explosé.

Sur une combinaison folle transpirant le talent des Three Lions. Le plat du pied de Henderson sur un assist de Bellingham (39e) n’est que la partie visible de l’iceberg. La sortie de balle entre le flanc gauche et l’entrejeu est limpide. Trop pour des Sénégalais surpris d’être en retard sur chaque duel de la phase.

La classe a ensuite parlé. Celle de Bellingham, l’un des jeunes joueurs les plus excitants de ce début de tournoi. On avait souligné sa masterclass en première mi-temps face à l’Iran. Elle n’était qu’un prélude à ce but du break (45e+3). Sa récupération : 10/10. Sa manière d’éviter son adversaire : 10/10. Son ouverture vers Foden : 10/10. Le reste n’est que la récompense de tout le travail de l’ombre de Kane.

Les bons choix de Southgate

Critiqué, Southgate a répondu avec des choix payants. Pas spécialement au niveau de la tactique mais dans le choix des hommes. Il a préféré Henderson, un profil relayeur, à Mount, un vrai meneur de jeu. Le surnombre dans l’entrejeu a fait du bien quand le pressing sénégalais sautait.

Depuis le début du tournoi, une demi-occasion suffit aux Anglais pour marquer

Idem dans la décision de mettre Rashford sur le banc. Foden et Saka ont été discrets, pour ne pas dire souvent absents, mais ont quitté le terrain avec le sentiment du devoir accompli. Leurs statistiques : deux assists (et un pré-assist) et un but au compteur. Le premier a offert le troisième but au second (57e).

La richesse offensive des Three Lions leur permet ce luxe : gagner facilement sans pour autant être brillants. En poules, ils ont marqué neuf fois pour seulement 5,34 buts attendus (xG). Une constante maintenue face au Sénégal. Selon les estimations statistiques, l’Angleterre a obtenu 1,01 xG pour trois buts inscrits. En résumé, depuis le début du tournoi, les Anglais n’ont besoin que de demi-occasions pour marquer. Une efficacité bien nécessaire à l’aube d’un duel au sommet face aux Français.

La fiche du match

Angleterre : Pickford ; Walker, Stones (76e Dier), Maguire, Shaw ; Henderson (82e Phillips), Rice, Bellingham (76e Mount) ; Saka (65e Rashford), Kane, Foden (65e Grealish).

Sénégal : E. Mendy ; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (84e Ballo) ; I. Sarr, N. Mendy, Ciss (46e P. Gueye), Diatta (46e P. Sarr) ; Ndiaye (46e Bamba Dieng), Dia (72e Diedhiou).

L’arbitre : M. Arcides Barton Cisneros

Avertissements : Koulibaly

Les buts : 39e Henderson (1-0), 45e+3 Kane (2-0), 57e Saka (3-0)