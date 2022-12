Les Three Lions sans Sterling, Angleterre-Sénégal en direct

Les Anglais partent favoris de ce match mais devront se méfier des champions d’Afrique en titre, qui n’ont pas démérité en poules.

Les Three Lions doivent en plus se passer de Raheem Sterling. L’ailier de Chelsea est "confronté à un problème familial" a indiqué la FA sans donner plus d’informations.

Les compos :

La feuille de match :

Le direct :