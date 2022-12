Morioka salue le Mondial du Japon : "Sa force ? Son esprit collectif”

Ryota, que pensez-vous des résultats du Japon dans cette Coupe du monde ?

”Battre deux si grandes nations et terminer premier d’un tel groupe, c’est une énorme performance. Beaucoup de gens pensaient qu’on ne sortirait pas de ce groupe avec des équipes comme l’Espagne et l’Allemagne, donc c’est déjà plus que ce qu’on espérait.”

Cette capacité a inversé un score défavorable est impressionnante.

”Oui. En fait, les joueurs croient énormément en eux et en leurs équipiers, peut-être plus que les autres pays. Cet esprit collectif est sans doute leur plus grande force, leur plus grande caractéristique. Ils y croient toujours et jouent les uns pour les autres. Vraiment.”

Ao Tanaka a inscrit le but victorieux du Japon face à l'Espagne (2-1) pour terminer premier du groupe E. ©AFP or licensors

Affronter la Croatie en huitième de finale, cela ouvre des perspectives, non ?

”Oui, bien sûr. Mais que ce soit le Brésil, la France ou un autre pays, tout est possible. D’autant plus quand vous venez de battre l’Espagne et l’Allemagne. Plus globalement, on remarque dans cette Coupe du monde que des pays dits plus petits ont battu des plus grands. C’est très ouvert.”

Les attentes au pays ont-elles augmenté avec ces résultats ?

”Désormais, beaucoup de Japonais pensent peut-être que l’équipe est en mesure d’aller gagner la Coupe du monde (sourire). Mais avant le tournoi, l’ambition était plutôt d’atteindre les quarts de finale, au mieux. Si le Japon élimine la Croatie, ce sera réussi. Mais j’ignore ce qui se passe dans la tête des joueurs. J’espère qu’ils iront le plus loin possible pour écrire l’histoire.”

"J'adore la Belgique mais je n'oublie pas l'épisode de 2018... (sourire)"

Dommage que la Belgique ait été éliminée. Cela aurait offert une revanche au Japon après le célèbre huitième de finale épique de 2018…

”Oui, merci de me rappeler que le score est passé de 0-2 à 3-2 (sourire). J’étais très déçu à l’époque… Et cela aurait été une belle revanche cette année, c’est vrai. J’adore la Belgique mais bon, je n’oublie pas cet épisode de 2018.”

Dans quel état d’esprit regardez-vous les matchs du Japon ?

”Les trois matchs de ce Mondial, je les ai regardés seul. J’étais stressé, excité. Mon cœur battait fort.”

Et quelle est l’atmosphère au pays ? Qu’en disent les médias ?

”Comme souvent, les journaux sont élogieux et applaudissent des deux mains quand le Japon réalise une grande performance. Mais dès qu’il y a une contre-performance contre un adversaire plus modeste, ils émettent directement des doutes, sont mitigés et prétendent que le problème vient de là ou de là. Toujours des hauts et des bas. Mais je pense que les joueurs ne se soucient pas de ce qui se dit dans la presse.”

L'équipe du Japon à l'entraînement, ce samedi à Doha. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Comment expliquer l’évolution de cette équipe ? Est-ce si surprenant de la voir à ce niveau ?

”Difficile de pointer un élément en particulier. Déjà, cette Coupe du monde est très spéciale puisque, pour beaucoup des pays et de joueurs, elle se déroule en plein milieu de la saison (NdlR : alors que le championnat japonais est terminé). Et donc, la plupart des nations n’ont pas eu le temps de préparer correctement ce tournoi. L’autre avantage du Japon, je le répète, c’est qu’ils ont toujours la mentalité de jouer les uns pour les autres. Ça rend le collectif meilleur. Et ils ont des joueurs de grande qualité aussi.”

Kamada (Francfort), Tomiyasu (Arsenal), Minamino (AS Monaco), Mitoma (Brighton), Kubo (Sociedad), Doan (Fribourg), Ito (Reims)… Qui est le meilleur ?

”Je ne sortirais pas un nom parce que le Japon joue vraiment en équipe. On l’a vu, même ceux qui montent en cours de match mettent du tempo et ont un vrai impact sur le jeu et le résultat. Ce n’est pas une équipe qui dépend essentiellement d’un joueur star comme Messi ou Ronaldo, mais un collectif uni qui se bat ensemble.”

L'attaquant du Cercle Bruges, Ayase Ueda, lors de Japon - Costa Rica (0-1), le 27 novembre dernier au stade Ahmad Bin Ali (Al-Rayyan). ©AFP or licensors

Il y a quelques mois, vous disiez que vous rêviez de disputer un grand tournoi avec le Japon. Est-ce que ce Mondial était votre dernière chance ? Et est-ce que vous regrettez de ne pas y être ?

”Bien sûr que je voulais disputer cette Coupe du monde pour mon pays. C’était peut-être la dernière chance pour moi mais je préfère me dire qu’on ne sait jamais ce qui peut encore arriver. Je n’abandonne pas et je pense que j’ai toujours la possibilité d’être appelé dans le futur, qui sait pour la prochaine ? Il y a des joueurs plus âgés qui y sont comme Modric ou Ronaldo. Bon, ok, ce sont des joueurs du top niveau, mais ça montre qu’on peut y être à leur âge.”

"Il y a du talent au Japon."

Avez-vous des contacts avec le sélectionneur Hajime Moriyasu ? Vous encourage-t-il à poursuivre et à y croire ?

”J’en ai eu dans le passé mais plus maintenant.”

Plusieurs joueurs japonais ont évolué ou évoluent encore à un bon niveau en Belgique (Schmidt, Ueda, Mitoma, Ito…). Comment l’expliquez-vous ?

”Je ne sais pas. Il y a du talent au Japon, c’est certain. Peut-être que, maintenant que plusieurs joueurs ont montré leurs qualités, les clubs belges se tournent plus facilement vers le Japon. Ils s’intéressent plus, scrutent et recrutent davantage dans notre pays.”