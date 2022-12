Lionel Messi est en mission : “Un petit pas de plus vers notre objectif”

Durant la rencontre, déjà, l’ambiance, mise par les 40 000 supporters argentins, était tout simplement phénoménale. Sans aucun doute la plus belle depuis le début du tournoi. La plus prenante. Le point commun entre (pratiquement) tous les chants ? Le mot Messi s’y retrouve souvent. Tout comme celui de Maradona. D’un dieu à un autre, il n’y a qu’un pas que Léo a une nouvelle fois franchi, ce samedi. Pour son 1 000e match en carrière, il a inscrit son 789e but. Le simple fait d’écrire cette phrase est absolument dingue. Et pour fêter ce millésime, la Pulga s’est offert son premier but dans la phase éliminatoire d’un Mondial, pour sa neuvième tentative. Oui, il y a des records qu’il peut encore faire tomber.

“J’ai appris ce samedi que c’était mon 1 000e match, je ne le savais pas”, a révélé le joueur du PSG tout sourire après le match. Il a avoué avoir bien “profité de ces émotions incroyables” avec les dans, lui qui sait très bien que cette Coupe du monde pourrait être sa dernière. Ce qui décuple encore son envie de la gagner. “Nous avons accompli un petit pas de plus vers notre objectif”, glisse-t-il, déterminé.

Messi a été parfait, son équipe pas encore

Il faudra pourtant faire encore mieux, pour venir à bout des Pays-Bas, en quarts de finale, samedi soir. Parce que l’Argentine a encore des failles. La réduction du score australienne et la fin de rencontre à suspense, avec cette dernière occasion de Kuol, combinée au cadeau offert par Matthew Ryan à Alvarez sur le deuxième but de l’Albiceleste, sont autant d’indicateurs que la bande à Messi a encore des progrès à faire. Dans l’utilisation du ballon, aussi, elle peut gagner en précision. Elle n’a pas toujours été en mesure d’apporter du danger.

Mais comme c’est très souvent le cas depuis le début du tournoi, le capitaine était là. Auteur de trois buts et une passe décisive en quatre matchs, Messi a livré une prestation XXL. S’il a souvent marché, comme à son habitude, il a surtout parfaitement maîtrisé le tempo du match. Chacune de ses accélérations était d’une justesse éblouissante. Il a récité un véritable récital couronné par sa spéciale : une frappe rasante du pied gauche qui a mis l’Argentine sur la bonne voie. Et fait chavirer le stade.

On l’a compris depuis un moment maintenant : la Pulga est en mission. Et il prend toute la lumière. Mais comme toute médaille a son revers, on sent que le niveau actuel de cette Albiceleste ne lui permet pas d’avoir un jour moins bien. S’il fait juste un bon match, sans être totalement au-dessus du lot comme ce samedi, cela pourrait ne pas passer face à la bande à Van Gaal, qui semble très bien rodée tactiquement. Or, c’est un peu moins le cas des Argentins, qui ont perdu un peu le fil du match après la sortie de Papu Gomez et la montée de Lisandro Martinez. Le 3-5-2 de Scaloni a été moins séduisant que le 4-3-3 du début de rencontre. L’équipe a reculé et s’est fait peur. Il faudra apprendre de ce genre d’erreurs.

“Les Pays-Bas voudront nous empêcher d’avoir le ballon”, a déjà précisé Messi, conscient que cela sera une des clés des quarts de finale. Des quarts de finale qui s’annoncent de très haut niveau. “On a vu que le Brésil se portait bien et faisait toujours partie des grands favoris, comme la France et l’Espagne”, a encore précisé le numéro 10 argentin. Qui cite les autres nations pour s’enlever un peu de pression. Car il en est le premier conscient : il a le sort de toute une nation entre ses mains. Mais il connaît bien ce refrain.