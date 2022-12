L’Angleterre rejoint les quarts après un match maîtrisé face au Sénégal (3-0)

Les Three Lions devaient se passer de Raheem Sterling, confronté à un "problème familial". Saka et Foden étaient donc alignés sur les ailes par Gareth Southgate et Henderson était titularisé au milieu.

Le début de match a été très équilibré, les Sénégalais se sont même créés quelques belles situations dans la surface anglaise. Ils auraient pu ouvrir le score mais se sont heurtés à des Three Lions ultra-efficaces. Sans montrer une grande qualité, les Anglais sont en effet rapidement sortis du piège et ont marqué sur leur première occasion, avec une belle action collective conclue par Henderson (39e).

Rebelote quelques minutes plus tard, sur une récupération, les Anglais lancent un contre-éclair, bien terminé par Kane qui inscrit son premier but de la compétition juste avant la pause.

La deuxième mi-temps a été nettement plus à l’avantage des Anglais, les Sénégalais semblant un peu découragés par le réalisme de leurs adversaires. Les actions ont été plus rares et les Three Lions se sont définitivement mis à l’abri sur un but de Saka, pas bien marqué par son défenseur (56e).

L’Angleterre affrontera donc la France samedi prochain à 20h après un match maîtrisé et qui lui aura même permis de faire tourner à partir de la 60e minute. Les hommes de Southgate devraient donc aborder le quart face aux champions du monde avec confiance.

