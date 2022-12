L’histoire est belle. Le jour où son complice de toujours Hugo Lloris est devenu co-recordman des sélections en équipe de France en égalant Lilian Thuram (142), Olivier Giroud est devenu le seul meilleur buteur de l’histoire des Bleus en effaçant Thierry Henry des tablettes. Son raté sur ce centre d’Ousmane Dembélé ne lui ressemblait pas (29), son but, par contre, s’inscrit dans son plus pur style, celui d’un avant-centre qui a souvent le geste juste, comme cette frappe écrasée juste ce qu’il faut pour tromper Wojciech Szczęsny qui avait repoussé la frappe d’Aurélien Tchouaméni (13e) et celle de Mbappé (35e) passeur décisif (44e).

Le fait : Mbappé est inarrêtable

Il y a sa vitesse, qui fait toujours autant de ravages. Mais il y a aussi son efficacité devant le but. Comme si le temps s’était arrêté sur ce service d’Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé a pris tout le temps pour ajuster Szczesny. En orientant son corps, le crack a feint d’enrouler sa frappe pour mieux mystifier le gardien rendu totalement impuissant quand le ballon est parti dans la lucarne. Et comme il a le goût des belles choses, Mbappé a trouvé l’autre lucarne dans le temps additionnel.

Sa neuvième réalisation en 11 matchs de Coupe du monde fait de lui le deuxième meilleur buteur en phase finale d’un Mondial derrière les 13 de Just Fontaine. Son cinquième déjà dans ce tournoi où il pèse très lourd : sur les neuf buts français, Mbappé en a marqué cinq pour deux passes décisives.

Le tournant du match : la parade de Lloris et le sauvetage de Varane

Hugo Lloris a laissé apparaître une certaine fébrilité dans son jeu au pied. À deux reprises en première période, le gardien s’est manqué. Ce qui a fait naître une énorme opportunité pour les Polonais. Mais le portier a sorti le très grand jeu sur cette frappe de Zielinski (38) avant un sauvetage tout aussi brillant de Varane sur la reprise de Kaminski. Seule frustration pour Lloris, ce penalty encaissé face à Lewandowski qui avait échoué une première fois mais n’a pas laissé passer sa seconde chance (90+7).