Hugo Lloris prêt pour battre un nouveau record contre la Pologne: "Je suis très honoré, très fier"

Il y a quatorze ans, ce triste de soir de novembre, la première (et seule) apparition en bleu de Steve Savidan était restée comme la grande affaire de la soirée. L’histoire était belle, celle d’un ancien éboueur devenu international qui avait failli marquer d’un retourné. Lloris, lui, venait de quitter son club formateur pour le grand méchant Lyon où il venait pour prendre la suite de Grégory Coupet.

118 capitanats

Ce qu’il a répété aussi en équipe de France assez vite Parce que si ses débuts auraient pu intervenir plus tôt, sans cette fracture à la main qui l’a privé de l’Euro 2008, Lloris, dans la foulée de sa première, a régné sans partage ou presque laissant à son éternelle doublure Steve Mandanda 24 titularisations depuis, une à Benoit Costil et Cédric Carraso, trois à Stéphane Ruffier, quatre à Alphonse Aréola comme à Mike Maignan programmé pour lui succéder.

Au moment d’entrer encore un peu plus dans la grande histoire de l’équipe de France, le gardien a voulu, comme il le fait habituellement, recentrer le débat sur le collectif plutôt que sur sa personne même s’il l’a concédé : “ce n’est pas rien ! Je suis très honoré, très fier. Même si à l’aube d’un huitième de finale de Coupe du monde, cela reste secondaire. La compétition passe avant tout. Je veux garder toute mon énergie pour le match de demain.”

Un temps détenteur de ce record, Didier Deschamps (103 sélections) a aussi vu son gardien lui chiper une autre marque historique : celui du nombre de capitanat en bleu, puisque Lloris en compte 118 contre 54 à l’actuel sélectionneur. Et au moment de le voir rejoindre Lilian Thuram, le technicien a voulu associer les deux hommes en évoquant “la longévité de deux joueurs exemplaires, deux grands professionnels qui se sont maintenus l’un et l’autre au très, très haut-niveau. Ces records ont une signification. Certains sont plus anodins que d’autres mais celui-là, il est parlant. Après, tous les records sont battus.” Et Deschamps espère bien que son capitaine devienne le seul détenteur du nombre de sélections en équipe de France dès cette Coupe du monde.