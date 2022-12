Coupe du monde 2022 : Ryan, une erreur et un règlement de comptes

L’ancien gardien du Club Bruges avait 14 ans, à l’époque, et faisait ses classes en Australie. Pour sa troisième participation en Coupe du monde, après 2014 et 2018, il était le capitaine de la sélection, et tenait son rang dans ce tournoi.

Son équipe, elle, avait commencé timidement la rencontre. Et c’est alors que les Socceroos donnaient l’impression d’être plus entreprenants que Ryan s’est loupé. À la réception d’une passe en retrait de Rowles, le portier de Copenhague a manqué son premier contrôle, a tenté de se rattraper face à De Paul, mais n’a pu empêcher Alvarez d’en profiter. L’Argentine avait fait le break et le coup était dur à encaisser.

Il a été un capitaine fantastique.

”C’est une erreur qui nous a fait mal, a commenté Graham Arnold, le sélectionneur. Mais je ne veux pas blâmer Math. Il a été un capitaine fantastique, un super équipier, et il ne faut pas oublier les arrêts qu’il a effectués par le passé.”

Samedi soir, il a été sollicité sur une frappe de Messi, et surtout en fin de rencontre face à Lautaro Martinez. Mais sa boulette restera comme la tache de son tournoi. S’il a été soutenu par ses équipiers, à l’image de Rowles – “Il nous a sauvés tellement de fois, on ne peut qu’être derrière lui” –, Ryan n’a pas fui ses responsabilités, pour commenter son erreur.

”La consigne était de jouer en retrait quand c’était nécessaire. J’ai fait une erreur, mais je ne vais pas me laisser abattre. On apprend de ses erreurs.” Plus tard, sur son compte Twitter, il a encore écrit : “Je reviendrai plus fort et meilleur.”

Grabara, son concurrent à Copenhague, l'a allumé sur Twitter. Ambiance...

Sur Twitter, également, un autre gardien, le Polonais Kamil Grabara, a écrit un message à l’adresse de Mathew Ryan. Un énigmatique “Cela doit être pour des raisons politiques”. Pour comprendre la phrase, il faut se plonger dans la saison de Copenhague, où Ryan a perdu sa place de titulaire en cours de saison. L’Australien avait laissé entendre que le choix n’était pas uniquement sportif.

Grabara a profité du genou à terre de Ryan pour lancer la pique, ce qui promet un retour en club plutôt chahuté entre les deux hommes. Interrogé au sujet du tweet après la rencontre, Ryan a répondu : “Son opinion m’importe peu.” Il semble toutefois que Ryan, arrivé de la Real Sociedad l’été passé, cherchera à partir en janvier.