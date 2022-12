Coupe du monde 2022 : le Japon veut passer de la tragédie de Rostov au bonheur à Doha

La relance de Courtois, le sprint puis la passe de De Bruyne, l’appel de Lukaku, le centre de Meunier et la conclusion de Chadli. Quatorze secondes de bonheur en Belgique. Un déchirement au Japon.

Dans le documentaire, qui revient sur une des plus grandes déceptions de l’histoire sportive du pays, trois joueurs, Yuto Nagatomo, Maya Yoshida et Makoto Hasebe, le capitaine, ainsi que le sélectionneur de l’époque, Akira Nishino, sont interrogés. Ils disent leur détresse et ce moment de solitude.

On voit les joueurs assis dans le couloir de la Rostov Arena, abattus, réconfortés par quelques Diables. La tristesse, dans le vestiaire, est profonde. Six joueurs du noyau de 2022 étaient dans le noyau de 2018 (*), alors que se profile, ce lundi, un nouveau huitième de finale contre la Croatie.

Ce n'est pas nécessaire d'en parler aux jeunes, ils ont vu ce qu'il s'est passé.

Eiji Kawashima, coupable sur le premier but de Jan Vertonghen, a passé quelques mauvaises nuits après l’élimination, mais il assure, plus de quatre ans après, que c’est de l’histoire ancienne pour le groupe actuel : “Ce n’est pas nécessaire de parler aux jeunes de ce qu’il s’est passé, a-t-il expliqué samedi au camp de base du Japon. Ils l’ont vu à la télévision, ils veulent juste écrire une nouvelle histoire.”

Daniel Schmidt et Takehiro Tomiyasu étaient en stage de préparation avec leurs clubs, Sendai pour le gardien et Saint-Trond pour le défenseur, quand ils ont vu l’élimination des Samourais bleus en direct. Ils n’étaient pas encore les joueurs de Saint-Trond et d’Arsenal, mais ce match a peut-être marqué un tournant pour la sélection.

”Après le premier but de la Belgique (2-1), l’équipe a paniqué, se souvient Schmidt. C’est un élément sur lequel on a progressé, certainement. On ne panique plus quand on est mené. On est plus fort mentalement.” La preuve : les succès acquis contre l’Allemagne puis l’Espagne (2-1 les deux fois), en phase de groupe, l’ont été après que le Japon a été mené.

L'échec de 2018 va nous servir de tremplin.

Cette mentalité a changé en deux temps. Avec la nomination de Hajime Moriyasu d’abord, comme nouveau sélectionneur. Il était l’adjoint de Nishino en 2018 et la première chose qu’il a dite quand il a repris la sélection a été : “L’échec de 2018 va nous servir de tremplin.”

Eiji Kawashima au camp de base japonais, où le port du masque est toujours obligatoire.

Un autre élément, qu’il a gardé pour lui jusqu’au début du tournoi, a été son ambition : une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde, ce qui serait une première pour le pays après des éliminations en 2002 (0-1 contre la Turquie), en 2010 (0-0, 3-5 aux tirs au but contre le Paraguay) et en 2018 donc.

Moriyasu a pu s’appuyer sur le tournoi olympique de 2020, organisé au Japon, ensuite, pour faire grandir cette nouvelle génération. La sélection japonaise, avec 13 des 26 joueurs actuellement au Qatar, avait atteint les demi-finales du tournoi. “Cette expérience a été importante pour la confiance de ce groupe”, explique Kumi Kinohara, journaliste japonaise qui suit la sélection depuis les années quatre-vingt-dix.

La tragédie de Doha

Leur développement en Europe a aussi permis d’élever le niveau : 20 des 26 joueurs sélectionnés évoluent ainsi sur le Vieux Continent, dont 8 en Allemagne, où la fédération japonaise a même installé un bureau, à Dusseldorf. “On a plus de qualité que par rapport à 2018, juge d’ailleurs Kawashima. Le potentiel est plus élevé en raison notamment des clubs dans lesquels jouent quelques joueurs.” Tomiyasu évolue à Arsenal, Kamada a remporté la Ligue Europa avec Francfort.

La personnalité de Moriyasu et son expérience ont aussi joué un rôle dans le développement. Car le sélectionneur a une histoire douloureuse avec la sélection. Avant la tragédie de Rostov, il avait vécu une autre tragédie, à Doha.

En 1993, il était sur le terrain contre l’Irak lors de la dernière journée de qualification pour la Coupe du monde 1994. Médian de la sélection japonaise, il avait vu l’avantage acquis (2-1) et le billet pour les States s’envoler… à la dernière minute. Ce qu’il s’est passé en 2018 lui a rappelé de cruels souvenirs et il a trop bien compris ce que les joueurs ont vécu.

Il est donc important de vite basculer sur autre chose, estime-t-il, quand il prend la sélection en main. Il rajeunit les cadres et assure une transition plus cartésienne. Une des leçons retenues de l’échec du Mondial précédent est le tout à l’attaque qui a provoqué la chute contre la Belgique.

Honnêtement, je pensais qu'on allait jouer contre la Belgique.

Décrit comme pragmatique, il cherchera toujours la solution la plus efficace, tout en s’adaptant à l’adversaire, comme il l’a montré contre l’Espagne. Sa méthode n’a pas toujours convaincu, notamment pendant les qualifications pour la Coupe du monde, à la suite de défaites contre Oman et l’Arabie saoudite. Mais, malgré les appels au limogeage, il a été maintenu et n’a pas modifié ses idées de départ.

”Il nous apprend à ne jamais abandonner, explique Ao Tanaka, qui a offert le but de la victoire contre l’Espagne. J’ai dû apprendre à m’adapter à son coaching, mais tout le monde est sorti gagnant.”

Hajime Moriyasu, le sélectionneur du Japon. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

La question, évidemment, à ce stade de la compétition, était tentante, alors qu’on était au camp de base du Japon. Ont-ils imaginé, un temps, jouer contre la Belgique et prendre leur revanche de 2018 ?

Daniel Schmidt sourit. “Honnêtement, je pensais qu’on allait jouer contre la Belgique, oui. On se disait qu’on pouvait finir deuxième du groupe et on imaginait que la Belgique finirait première. Mais, d’un autre côté, on n’envisageait pas ce match comme une revanche.”

Tomiyasu avoue : “On a parlé de cette possibilité entre nous, mais sans l’aborder comme une revanche éventuelle.” Le Japon veut oublier la tragédie et écrire sa propre histoire. Ce sera contre la Croatie, et cela fera sans doute l’objet d’un documentaire en cas de qualification.

(*) Kawashima, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Endo et Shibasaki.

Pourquoi les Japonais lavent-ils leur vestiaire ?

C’était une image marquante après la défaite contre la Belgique. Le vestiaire japonais avait été complètement lavé par la délégation, qui avait laissé ces deux mots : merci Russie. Lors de cette Coupe du monde, des clichés ont encore montré le vestiaire nippon après les matchs, complètement nettoyé, avec des origamis en guise de remerciement.

D’où vient cette tradition ? “C’est dans notre culture, explique Kumi Kinihora. On a besoin de laisser propre un endroit qu’on a occupé. Ce n’est pas seulement pour l’équipe de football, c’est pour tout le monde. Si on ne le fait pas, on ne se sent pas bien, on se sent presque sale.”

Du côté de la fédération, on explique que ce sont les responsables de l’équipement qui nettoient le vestiaire, mais les joueurs prennent soin de ne pas laisser traîner leurs affaires n’importe où, comme cela peut se passer dans certains vestiaires.

Quant à savoir à quand remonte cette habitude, la réponse est : “Un jour, on avait demandé au sélectionneur de l’époque : qui a commencé ? Il a répondu : je ne sais pas, cela s’est toujours passé comme ça.” La sélection n’est pas la seule à nettoyer avant de partir. Dans les tribunes des stades, également, les spectateurs japonais nettoient les lieux après leur passage.