Charleroi en stage, jour 1 : grand soleil et petits soucis

Sous un ciel bleu azure et des températures très agréables (une vingtaine de degrés en journée, nettement moins le soir), ils sont apparus appliqués. “C’est pour ça qu’on vient ici et on est plus chanceux que l’année passée”, souriait Mehdi Bayat, en faisant référence au déluge incessant subi en janvier dernier à Belek, station balnéaire située à quelques kilomètres.

Les Zèbres au travail, ce dimanche matin en Turquie. ©Blouard

Au calme, loin de l’agitation qui régnait au Mambourg ces dernières semaines, Charleroi a trouvé au bord de la Méditerranée un lieu idéal pour poser les bases d’un renouveau et espérer (re) lancer sa saison à trois semaines de la reprise du championnat, le 26 décembre contre Anderlecht.

”D’un point de vue pratique, le timing est extraordinaire pour reprendre une équipe, avait déclaré Felice Mazzù lors de sa conférence de presse d’intronisation, vendredi. La Coupe du monde offre une longue trêve à un moment inhabituel. En termes de préparation, c’est presque comme si on commençait une nouvelle saison. C’est l’idéal pour me permettre d’effectuer une bonne analyse du groupe. Ce stage me permet aussi de côtoyer les joueurs du matin au soir, avec plusieurs séances par jour. “

Intensité et bonne volonté

Lors de celles de ce dimanche, qui ont duré chacune environ 1h15, le technicien carolo a notamment travaillé la circulation de balle avec appui puis le pressing haut. Il a fallu lancer la machine en matinée mais, ensuite, on a vu une véritable intensité, plein de bonne volonté et surtout une équipe vivante.

“On a vécu des moments difficiles en première partie de saison et le groupe avait peut-être besoin de changements, de proximité. J’espère que cela va nous remotiver pour la suite”, confiait Ryota Morioka, éternel exemple de ponctualité et de professionnalisme. C’est simple, il est systématiquement le premier présent aux soins, à la sieste, aux repas et à l’entraînement, que ce soit en salle ou sur terrain.

“La différence ? On sent que Felice Mazzù a plus d’expérience par rapport au coach précédent, ajoute Isaac Mbenza, bien conscient que si Edward Still a été le premier fusible à sauter, les joueurs n’ont pas répondu aux attentes (19 points sur 51). On sent qu’il a l’identité de Charleroi, qu’il connaît le club et son fonctionnement. Il parle vrai, avec le cœur. Il est très franc et très terre à terre. Espérons que ce soit le début de quelque chose de bien. On a les qualités pour faire nettement mieux que notre classement actuel. ”

Cela commence peut-être par cette semaine immersive en Turquie où plusieurs téméraires dont le jeune gardien Delavallée et Wasinski ont fini dans la piscine, ce dimanche, avant de suivre le match France – Pologne ensemble.

Examens pour Ilaimaharitra et Van Cleemput

Marco Ilaimaharitra n’a quant à lui pas assisté à la qualification des Bleus avec ses équipiers. Lors de la deuxième séance du jour, le capitaine carolo s’est écroulé dans le rectangle après un duel anodin avec Benbouali. On a rapidement saisi qu’il ne s’agissait pas d’un coup bénin comme on peut en voir régulièrement lors d’une opposition à l’entraînement.

Le milieu de terrain malgache, victime d’une extension du genou droit, se tordait de douleur. Il a d’ailleurs dû être porté par les kinés pour rejoindre l’hôtel. Heureusement, l’IRM effectuée en début de soirée n’a rien révélé de grave. Il devrait toutefois être mis au repos pour plusieurs jours.

Descotte, balle au pied, est pressé par Kayembe sur le terrain d'entraînement situé au pied de l'hôtel. ©DR

Ce lundi, un autre joueur passera un examen médical de contrôle : Jules Van Cleemput. Alors qu’il est resté à l’intérieur en matinée, le défenseur, qui peaufine sa réintégration à l’équipe après une opération de la cheville, s’est contenté de course après-midi. Mais il a ressenti une douleur dans le bas du mollet de l’autre jambe. Son corps aurait-il compensé ses efforts des dernières semaines ? Il espère en savoir plus ce lundi.

Ali Gholizadeh, qui disputait la Coupe du monde avec l’Iran, est attendu dans la journée. Quant à Stefan Knezevic, il a rejoint le groupe ce dimanche soir en provenance de Serbie. Hervé Koffi, récent papa, devrait l’imiter dans les prochains jours.