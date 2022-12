Une première pour Messi et la boulette de Ryan dans une folle ambiance : ce qu’il faut retenir d’Argentine-Australie (2-1)

Le moment d'histoire : Messi dans le 1000

Il ne pouvait pas ne pas le faire. Pour son 1000e match en carrière, Lionel Messi a évidemment marqué. Le génial argentin s’est offert un 789e but en carrière (!). C’est aussi son 9e en Coupe du monde mais c’est surtout le premier lors de la phase à élimination directe d’un Mondial. Il a profité d’un relais avec Nicolas Otamendi pour sortir sa spéciale : une frappe enroulée du pied gauche, à ras-de-terre. Un moment hors du temps.

L’erreur : Ryan rate son dribble, Alvarez en profite

L’ancien gardien du FC Bruges et de Genk Matthew Ryan ne gardera pas un bon souvenir de ce huitième de finale. Battu par Messi avant la pause, il a littéralement offert le deuxième but aux Argentins en tentant un dribble dans sa propre surface. Loupé. Alvarez en a profité pour double la mise. L’attaquant a inscrit, par la même occasion, son quatrième but en six sélections.

L’ambiance : in-cro-ya-ble

On a eu la chance d’être présent dans le stade Ahmad Bin Ali, ce samedi. Et on ne regrette pas d’être venu. Dès l’avant-match, les splendides chants (au sens littéral du terme) des supporters argentins nous ont mis la chair de poule. Ce fut également le cas durant l’hymne national. Et que dire de cette ambiance survoltée après le but de Messi. Ils étaient près de 40 000 Argentins dans le stade et on peut l’écrire sans se tromper : il n’y a pas un supporter qui n’a pas chanté. Même après la réduction du score de Goodwin pour l’Australie.

La suite : un sacré choc face aux Pays-Bas vendredi

En s’imposant ce samedi, l’Argentine s’est qualifiée pour les quarts de finale et va vivre son premier choc du tournoi, face aux Pays-Bas de Louis Van Gaal. La rencontre aura lieu vendredi 9 décembre à 20h au (magnifique) stade de Lusail et vaudra le détour.