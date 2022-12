Sunday Oliseh, expert pour la FIFA, parle de la Belgique : “Je préfère dire que c’est une génération talentueuse”

Sunday Oliseh, l’ancien joueur qui a marqué l’histoire du FC Liège (1991-95), fait partie du panel, dirigé par Arsène Wenger. Avec Jurgen Klinsmann (Allemagne, 108 caps), Cha Du-Ri (Corée du Sud, 76 caps), Alberto Zaccheroni (Italie), Faryd Mondragon (Colombie, 51 caps) et Pascal Zuberbühler (Suisse, 51 caps), l’ancien milieu de terrain voit deux matchs par jour. “Dès qu’on a fini un match, on monte en voiture vers la rencontre suivante et on le débriefe, pendant le trajet, pour un podcast.”

Oliseh pose donc un œil attentif sur le tournoi, il était d’ailleurs à Belgique – Maroc et Croatie – Belgique. Au lendemain de l’élimination de la Belgique et avant d’aller voir Uruguay – Ghana et Brésil – Cameroun, puis de se lancer dans l’analyse des huitièmes de finale, dès ce samedi, il nous a reçus pour parler des Diables et du niveau de la Coupe du monde.

M. Oliseh, comment analysez-vous le partage contre la Croatie (0-0) et plus globalement l’élimination de la Belgique ?

”La Belgique a été malheureuse lors de son dernier match. Elle aurait peut-être pu mieux commencer, mais en deuxième mi-temps, elle a eu les occasions. C’est ça qui a fait la différence. Au sujet de l’élimination, c’est difficile de faire une analyse à chaud. Mais si la Belgique cherche des explications, il va falloir revenir en arrière. Une élimination, pour une grande nation, habituée à des grands tournois, ne date pas d’hier. Il y a un travail à faire sur les derniers mois, pour savoir ce qui n’a pas été et ce qu’il faut corriger.”

Cette génération dorée est-elle arrivée au bout du chemin ?

”Il y a une chose que je n’aime pas, c’est quand on dit ‘génération dorée’. Si tu ne gagnes pas l’or, tu n’es pas doré. Dire cela limite notre progression. On ne t’appelle pas champion si tu n’es pas champion. Il faut gagner des titres. La France a une génération dorée, parce qu’elle a été championne du monde en 2018 avec Mbappé. Je préfère dire que c’est la génération la plus talentueuse. Il ne faut pas mal me comprendre, mais il faut voir les choses de façon plus réaliste, de manière à pousser vers la réussite, sinon on se croit déjà arrivé. Cela n’aide pas les jeunes non plus, ça les installe dans un certain confort. Ce n’est pas la façon pour gagner des choses. Pour le futur, il faut arrêter avec ces termes.”

Kevin De Bruyne reste le meilleur joueur belge de tous les temps

On a parlé de tensions, de crispations dans l’équipe. Est-ce aussi une explication, un ressort distendu dans la vie de groupe ?

”Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, ou non, dans la sélection belge, alors je vais vous donner une réponse générale : pour avoir une grande équipe avec du talent, il y a des ego, c’est automatique. Mais beaucoup prennent le terme ‘ego’ comme un mauvais mot. Mais si chacun garde son statut, sait ce qu’il doit faire, cela devient un ego positif. En anglais on dit : ‘Channel the ego’. Ce ne sont pas les joueurs qui gèrent cela, c’est le sélectionneur ou une fédération.”

Quels sont les joueurs belges qui vous ont marqué ?

”Je trouve que Doku est un joueur formidable. Il a un super talent et il l’a montré contre la Croatie. Mais mon joueur préféré est Kevin De Bruyne. C’est le meilleur joueur belge de tous les temps. Je l’ai vu pour la première fois à Genk. Il paraissait fragile, mais il tentait déjà ce qu’il fait maintenant. Il voulait toujours chercher les combinaisons. Il est foncièrement généreux, car il pense d’abord à donner une passe décisive avant de vouloir marquer un but. Je l’ai suivi plus attentivement depuis Wolfsbourg, et je me suis dit qu’il avait quelque chose en plus.”

En quoi consiste votre travail pour la FIFA ?

”Il y a plusieurs facettes. D’abord, on analyse chaque partie et on note aussi les évolutions dans le jeu, les nouvelles tendances. On se répartit le travail avec quatre personnes pour les joueurs de champ (Klinsmann, Zaccheroni, Du-Ri et Oliseh) et deux autres pour les gardiens (Mondragon et Zuberbühler). Ensuite, on va faire des propositions pour améliorer le jeu, ce qui peut être mieux fait.”

Le contre-pressing est devenu un élément marquant, l'Espagne le fait très bien.

Quelles sont les nouvelles tendances qui se dégagent ?

”On constate que les équipes, face au pressing, ne cherchent plus nécessairement à construire. On va sauter une ou deux lignes, pour aller vers la ligne médiane et construire à ce moment-là. Cela joue aussi sur le positionnement de la défense, plus haute. L’autre élément marquant est le contre-pressing. L’Espagne fait cela très bien, même si elle l’a moins fait lors du dernier match (contre le Japon, perdu 1-2). Le principe est qu’à la perte de balle, le pressing vienne tout de suite, on ne descend plus pour se positionner, on va chercher l’adversaire. Cela le pousse à reculer au lieu de construire.”

La défense à trois est-elle une évolution plus marquée ?

”Elle était déjà apparue lors de la Coupe du monde 2018. Il faut comprendre pourquoi on opte pour la défense à trois. Cela permet d’avoir une certaine profondeur, mais avec un défenseur central un peu plus bas. Mais il faut voir quel est le placement des milieux et il faut faire attention à la gestion de la largeur. Et puis certains entraîneurs trichent en disant qu’ils défendent à trois alors qu’ils défendent à cinq (sourire).”

Les datas ont pris une part importante dans le football. Qu’en pensez-vous ?

”Les datas sont très importants, mais il faut bien les interpréter. C’est aussi notre travail, avec les experts, de fournir et de décoder les datas. Après, c’est l’entraîneur et son staff qui doivent les utiliser intelligemment.”

Quel est le niveau de la Coupe du monde ?

”C’est de loin le meilleur niveau d’une Coupe du monde que j’ai pu voir. Le contenu technique a augmenté.”

Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs africains (en Europe), malgré les compétences

Et il y a quelques surprises…

”Oui, le Japon a parfaitement étudié le plan de jeu de l’Espagne pour la contrer. L’Arabie saoudite a fait un très bon match contre l’Argentine (succès 1-2). Le Maroc sort premier d’une poule compliquée (devant la Croatie et la Belgique). Une explication est peut-être à chercher dans la préparation, plus courte. Tout le monde est à un niveau égal, physiquement, il n’y a pas d’histoire de préparation.”

Organiser la Coupe du monde avec une seule semaine de préparation pourrait-il avoir du sens dans le futur ?

”Il faudra évaluer cela après le tournoi. Mais cela ne me gêne pas, cela donne plus de punch.”

Qui est votre favori pour la victoire finale ?

”Je l’ai, mais je ne le donnerai pas. Il est toujours qualifié en tout cas.”

Voulez-vous être à nouveau entraîneur (NdlR : il a entraîné Fortuna Sittard et la sélection du Nigeria notamment) ?

”Je ne veux rien, mais il faut comprendre une chose : il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs africains, malgré les compétences. J’ai été le premier entraîneur africain en Europe, en D2 hollandaise (à Fortuna Sittard, qu’il a fait monter en D1, en 2018). Mais cela reste compliqué, même s’il y a du changement. Par exemple, les cinq pays africains qualifiés pour la Coupe du monde sont venus avec des sélectionneurs africains (NdlR : Rigobert Song pour le Cameroun, Walid Regragui pour le Maroc, Jalel Kadri pour la Tunisie, Otto Addo pour la Ghana et Aliou Cissé pour le Sénégal). C’est une première.”

On voulait finir notre carrière à Liège avec Victor Ikpeba. Mais Liège n'était plus en D1. J'ai été approché par le Standard, j'ai refusé.

Vous postulez pour un poste d’entraîneur ?

”Je ne cours pas après, aussi en raison de mon attache familiale. Je ne me vois pas partir à 6 000 kilomètres. La seule exception, c’est pour le travail pour la FIFA. J’ai dit à ma femme : je ne peux pas refuser cela. J’ai reçu des propositions de deux ou trois sélections, dernièrement, mais je ne crois pas que je donnerai suite. J’ai besoin d’être proche des miens. Sittard était idéal. Mais si une proposition de Belgique, ou proche de chez moi, vient, je réfléchirai sérieusement. Il y a trois ans, j’ai été à deux doigts de signer à Beveren, par exemple.”

Vous avez commencé votre carrière de joueur à Liège et vous l’avez finie à Genk. Quel regard portez-vous sur ces deux clubs ?

”Ah Liège, la meilleure équipe de Belgique, ne le prenez pas mal (il éclate de rire). J’ai encore été invité récemment, il y a quelques semaines. Je suis content de l’évolution du club. J’aime tellement Liège que j’ai épousé une Liégeoise, d’origine marocaine, il y a 27 ans. Liège restera un beau souvenir. Un supporter a fait un montage de mes actions, qu’il a publiée sur Youtube. Cela m’a vraiment touché. Liège m’a ouvert les portes pour faire ma carrière. Genk c’est différent, c’est là que j’ai fini ma carrière, c’était le plan. En fait, avec Victor Ikpeba on s’était promis de finir ensemble à Liège. Mais le club n’était plus en D1, ni en D2. Signer au Standard n’était pas concevable puisque j’avais joué à Liège. J’ai été approché par Lucien (D’Onofrio, vice-président du club), on a parlé, mais ce n’était pas possible. Finalement, Genk était le club le plus proche de chez moi.”