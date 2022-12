Mondial 2022: plus de spectateurs lors de la phase de groupe au Qatar qu'en Russie en 2018

Au Qatar, la rencontre Argentine - Mexique a été le match de groupe le plus suivi. Dans le stade Lusail d'Al Daayen, 88.966 spectateurs ont assisté à la victoire des Argentins (2-0). Dans l'histoire de la Coupe du monde, c'est le deuxième match avec le plus de supporters derrière la finale du Mondial 1994 aux États-Unis au Rose Bowl de Pasadena. Les Brésiliens s'étaient imposés aux tirs au but contre l'Italie devant 94.194 spectateurs.

Pour la première fois, les six fédérations continentales (d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et centrale, d'Amérique du Sud et d'Océanie) sont représentées dans la phase finale de Coupe du monde. "Cela prouve que de plus en plus de pays ont les qualités nécessaires pour concourir au plus haut niveau", a déclaré l'ancien entraîneur Arsène Wenger, responsable du développement du football à la FIFA. "Ce résultat est conforme aux efforts de la FIFA pour améliorer le football dans le monde entier".