1 Catastrophe pour la France, championne du monde en titre: son Ballon d’or Karim Benzema forfait

L’étoile des champions du monde français a perdu de son éclat à la veille du coup d’envoi du Mondial avec le forfait de Karim Benzema, le Ballon d’or, terrassé par une nouvelle blessure, un coup de massue supplémentaire pour les Bleus à trois jours d’affronter l’Australie au Mondial.

2 Le Qatar, premier pays hôte battu lors de son match inaugural et premier éliminé de « son » Mondial

Battu 2-0 par l’Équateur, le Qatar est devenu le premier pays organisateur de la Coupe du monde à s’incliner lors de son entrée en lice dans la compétition.

Cela n’était jamais arrivé lors des 21 éditions précédentes du Mondial.

Le Qatar est même le premier éliminé de "sa" Coupe du monde, dès la sixième journée.

3 7 sélections européennes, dont la Belgique, renoncent au brassard inclusif «One Love» pendant la Coupe du monde au Qatar

Les 7 équipes européennes qui avaient prévu de porter au Mondial un brassard coloré "One Love" contre les discriminations ont renoncé face à la menace de "sanctions sportives".

4 Les joueurs de l’Iran refusent de chanter leur hymne face à l’Angleterre pour manifester contre le régime du pays (vidéo)

Joueurs et staff Iraniens ont mené une action forte le lundi 21 novembre pour l’ouverture de leur Mondial en ne chantant pas l’hymne national.

Les joueurs iraniens ont ensuite chanté leur hymne national avant la rencontre contre le pays de Galles.

+ Affrontements entre partisans et opposants au régime iranien

5 Première surprise du Mondial: l’Arabie saoudite domine l’Argentine 1-2 (vidéo)

La première surprise du mondial est arrivée ce mardi 22 novembre puisque la petite Arabie saoudite s’est imposée (1-2) contre l’Argentine et son équipe 5 étoiles.

+ Lionel Messi: "Il n’y a pas d’excuses"

+ L’énorme discours d’Hervé Renard à la mi-temps d’Arabie Saoudite–Argentine à la Coupe du monde 2022 (vidéo)

6 Les Diables gagnent mais souffrent contre le Canada, véritable festival de l’Espagne

Les Diables ont gagné au bout de l’une des pires prestations de leur histoire en Coupe du monde. En bonne partie grâce à un arbitre qui n’a rien à faire dans le tournoi. Inquiétant.

Le (gros) carton de cette quatrième journée est signé par l’Espagne, facile vainqueur du Costa Rica sur le score de… 7-0.

7 Ronaldo premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes

Buteur ce jeudi 24 novembre 2022 face au Ghana, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes.

+ Pour notre spécialiste arbitrage, il n’y avait pas penalty sur Cristiano Ronaldo lors de Portugal-Ghana : “C’est incompréhensible à ce niveau” (vidéo)

8 Richarlison : déjà le but du tournoi?

Il y a des buts qui restent dans les annales. Celui qu’a inscrit Richarlison lors de Brésil-Serbie en fait partie.

+ Neymar sort blessé

9 Lewandowski libéré, la France première qualifiée, Messi sort l’Argentine du bourbier et se fait menacer par un boxeur

Après avoir une victoire étonnante face à l’Argentine, l’Arabie saoudite était attendue au tournant face à la Pologne. Malheureusement pour Hervé Renard, son équipe va s’incliner deux buts à zéro. Les Aigles Blancs ont pu compter sur un grand Szczesny, auteur d’un double arrêt important sur penalty, ainsi que d’un Lewandowski buteur pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde.

Avec un Mbappé décisif, les Bleus sont les premiers qualifiés.

L’Argentine était embourbée dans un sacré pétrin face au Mexique. Pratiquement obligée de gagner, l’équipe de Lionel Scaloni a fait face à une équipe mexicaine résolument tournée vers la défense. Le verrou a fini par être brisé par Lionel Messi.

Le boxeur mexicain Saul ‘Canelo’ Alvarez a menacé Messi après une vidéo apparue sur les réseaux sociaux et montrant le joueur argentin qui, selon Alvarez, piétine le maillot du Mexique après la victoire de l’Argentine (2-0).

10 Les Diables s’inclinent face au Maroc et se retrouvent dos au mur

Douche froide pour les Diables, surpris (0-2) par le Maroc et qui réalisent une très mauvaise opération dans le groupe F.

Martinez et ses hommes sont désormais contraints d’arracher la qualif contre Croatie.

11 Brésil et Portugal, avec « l’envahisseur » Mario Ferri, qualifiés

Muni d’un drapeau arc-en-ciel, Mario Ferri a perturbé Portugal - Uruguay ce lundi, en envahissant le terrain. Cet incident au Mondial du Qatar n’est pas une première pour l’Italien.

Le Brésil et le Portugal décrochent la qualif pour les 1/8e.

Le family day n’a pas effacé toutes les tensions chez les Diables.

12 Le Sénégal s’en sort, 20 ans plus tard

Cela faisait 20 ans que le Sénégal ne s’était plus qualifié pour les huitièmes de Coupe du Monde. Dominateurs face à l’Équateur qui avait pourtant plu sur ses deux premières rencontres, les Africains ont su réagir suite à l’égalisation de Caicedo pour s’emparer du ticket pour les 8es. Les Pays-Bas s’en sont encore sortis au petit trot face à ce qui est sans doute la pire équipe du Mondial: l’hôte qatari. Les deux rescapés du groupe A sont donc le Sénégal et les Pays-Bas, qui rencontreront respectivement l’Angleterre et les États-Unis.

Eden Hazard et Thibaut Courtois se présentent face à la presse… Entre " bêtises " et " mensonges ".

13 L’Argentine finit en tête

La bande à Lionel Messi s’est logiquement imposée (2-0) face à la Pologne et termine en tête de son groupe. La Pologne, elle, a eu chaud jusqu’à la dernière minute en vue de son billet pour les huitièmes.

14 Tenus en échec par la Croatie, les Diables rouges sont éliminés de la Coupe du monde 2022… Martinez annonce son départ ; l’Allemagne autre grande éliminée

Cruelle désillusion pour la Belgique : les Diables, tenus en échec par la Croatie malgré d’énormes occasions pour Lukaku - dont une frappe sur le poteau -, sont éliminés de la Coupe du monde...

Troisièmes du dernier Mondial, les Belges quittent le tournoi la tête basse et beaucoup trop tôt dans la compétition... avec une seule victoire, contre le Canada (1-0), une défaite contre le Maroc (0-2) et donc un nul contre la Croatie, soit un seul but marqué en trois rencontres.

La rencontre à peine finie, Roberto Martinez a annoncé qu’il quittait la sélection.

Autre grande surprise : l’Allemagne ne jouera pas les 1/8e.

+ Stop ou encore? Eden Hazard est parti en vacances pour réfléchir à son avenir chez les Diables

+ Les Diables éliminés : les larmes de Lukaku résument tout

+ Martinez : "Quoi qu’il arrivait, je comptais arrêter"

+ Eden Hazard encore Diable rouge? Il songerait à prendre sa retraite internationale

+ Henry ou Preud’homme ? Les deux principaux candidats à la succession ont des atouts et… des faiblesses

+ " Flop mondial”, “Génération rouillée”, “Petit Belge porté disparu” : la presse étrangère flingue déjà les Diables rouges, éliminés du Mondial

+ Vers plusieurs retraites internationales chez les Diables rouges ? " Je vais voir avec ma famille si j’arrête "

15 Stéphanie Frappart devient officiellement la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde

L’arbitre française devient, au Qatar, la première femme à diriger une rencontre de la Coupe du Monde, lors de Costa Rica - Allemagne.