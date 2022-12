Messi montre la voie: les notes de l'Argentine après la victoire face à l'Australie

Molina 5 Il a su apporter un certain impact sur son côté droit, avec ses montées. Appliqué dans sa tâche défensive, ses relances ont aussi été intéressantes. Il a moins bien fini et a été pris de vitesse au début de la phase qui amène une frappe de Behich.

Romero 6 Le défenseur central a affiché une grande sérénité. Les offensives australiennes qui sont venues dans sa zone ne l’ont pas mis en difficulté. En fin de match, il a dû y mettre du sien pour faire le ménage.

Otamendi 6 Il a eu une passe en retrait mal appuyée, en début de match, et comme le reste de l’équipe il avait vécu un début de rencontre tranquille. Bon dans les duels, notamment aériens, il a dégagé, lui aussi, une grande sérénité. Mas il a dû se montrer présent pour finir.

Acuna 6 Dans le couloir gauche, il a bien profité des espaces qui lui ont été offerts, tout en veillant à ne pas laisser trop d’espace dans son dos.

Fernandez 6 Il était la pointe basse du triangle du milieu, le troisième défenseur qui venait s’intercaler entre Romero et Otamendi pour aider à la relance. Cela permettait aux arrières latéraux de monter. Il a fait un gros travail de récupération, pour couper les lignes de passes australiennes. Devait-il se jeter ainsi pour contrer la frappe de Goodwin ? Il a marqué contre son camp…

De Paul 7 Il a beaucoup décroché en début de rencontre pour venir donner des solutions de relance et déstabiliser le bloc australien. Il a aussi assuré un bon rôle de relais, entre les lignes, et a su maintenir l’équilibre collectif.

MacAllister 7 Un bon match, avec beaucoup d’activité et de la disponibilité pour créer les décalages et combiner avec Messi. C’est une de ses passes qui initie le premier but, puisqu’il a toujours essayé de jouer vers l’avant.

Gomez 5 Il a été l’élément le moins en vue, sur le plan offensif. Il a été discret, même s’il a couru pour installer le pressing et gêner les relances australiennes. Sorti à la 50e minute, et remplacé par Lisandro Martinez, au profil plus défensif.

Messi 7,5 Il n’avait pas encore marqué dans un match à élimination directe de Coupe du monde. C’est désormais chose faite. Il a ouvert le score et montré la voie à ses équipiers, grâce à une belle reprise. Toujours dans son rôle libre, pour jouer entre les lignes, il a été un point d’attention permanent. En fin de match, il a très bien servi Lautaro Martinez, qui n’a pas su finir le travail.

Alvarez 7 L’attaquant a été inspiré sur le service de Mac Allister de la glisser pour que Messi arme sa frappe. Il a été l’auteur d’un gros match et son pressing permanent a été récompensé quand Ryan s’est précipité face à De Paul. Il était au bon endroit pour conclure une très bonne soirée.

Lisandro Martinez 7 Son intervention devant Behich a été essentielle pour préserver l’avantage argentin. Il a pris place dans une défense à trois pour finir le match.

Scaloni 6 Il a opté pour un défenseur en plus à la 50e minute, avec la montée de Lisandro Martinez à la place de Gomez. Son coaching, avec quatre changements entre la 70e et la 80e devait apporter de la fraîcheur. Mais son équipe a un peu plus reculé tout de même.