Memphis Depay crée la polémique: "Chacun a le droit d'avoir son avis, surtout aux Pays-Bas"

Il n’est pas étonnant dès lors de constater que l’ancien Lyonnais goûte peu aux discours convenus, quitte à déplaire. N’empêche, ses mots sortis ce mercredi ont de quoi interpeller, en plein milieu d’une Coupe du monde. "J’ai une bonne connexion avec Cody Gakpo. Mais je pense que je préfère jouer avec Steven Bergwijn. Il tient mieux le ballon et, ce faisant, Gakpo peut passer derrière lui."

Une phrase qui peut peser dans la vie d’un groupe, contraint de vivre un mois ensemble enfermé dans un hôtel. Gakpo n’a pas dû apprécier l’honnêteté un peu trop franche de son coéquipier. Les supporters non plus. Depuis le début de la Coupe du monde, l’attaquant du PSV séduit par son sens du but comme en attestent ses trois réalisations en autant de matchs. Jusqu’ici, le jeune joueur de 23 ans n’avait connu que trois titularisations en neuf sélections avec l’équipe nationale. Une révélation qui fait penser à celle de… Depay au Mondial en 2014 où la planète football avait découvert un nouveau talent.

Est-ce l’ego parfois surdimensionné de Memphis Depay qui a pris le dessus sur le collectif ou l’ancien Lyonnais possède-t-il des arguments solides pour avancer sa préférence ? Dans le jeu, force est de constater que Gakpo traverse parfois les rencontres comme un fantôme, sauvant ses prestations par un but salvateur. Lors de l’entrée en lice des " Oranje " face au Sénégal, l’avant n’avait touché que 36 ballons sur la partie. Pire, il a perdu le cuir à 17 reprises ce qui fait un taux de perte de balle de 47 %. Face à l’Équateur, son impact dans le jeu était faible même si ses partenaires n’ont pas été non plus au niveau.

Van Gaal peut-il pour autant céder au souhait du Barcelonais alors que Gakpo a sauvé la phase de poules des Néerlandais ? " Il peut donner son avis, a réagi le sélectionneur dans sa conférence de presse d’avant-match. Que cela soit judicieux est une autre affaire mais chacun a le droit d’avoir son avis, surtout aux Pays-Bas. "

L’entraîneur est confronté à un dilemme. Avant d’arriver au Qatar, Depay n’avait pas joué depuis deux mois à cause d’une blessure à la cuisse. En manque de rythme logique, la phase de groupes lui a permis de revenir petit à petit dans le circuit sans que les circonstances n’obligent van Gaal à accélérer son retour. Après avoir disputé 28 puis 45 minutes lors des deux premiers matchs, l’élément de 28 ans a été titularisé contre le Qatar et a passé 66 minutes sur le terrain. De quoi valider sa présence dans le onze de base.

Contre les États-Unis, dans un match couperet, il serait étonnant que son technicien accède toutefois à sa requête de l’associer à Bergwijn. Auteur d’un début de Coupe du monde cohérent, Davy Klaasen devrait continuer à soutenir le duo Depay-Gakpo. Si les choses tournent mal, Bergwijn ne risque cependant pas d’être de trop.