Louis van Gaal exigeant malgré la qualification pour les quarts de finale du Mondial 2022: "Nous pouvons encore faire mieux"

En quart de finale, les "Oranje" pourraient croiser le fer avec l'Argentine qui affronte l'Australie samedi soir. "Le fait de gagner 3-1 ne veut pas dire que vous ne devez pas faire plus. Nous allons affronter des adversaires plus forts et il faudra être meilleurs lorsque nous aurons la possession du ballon", a conclu Van Gaal.

Pour Virgil van Dijk, le capitaine néerlandais, les Pays-Bas sont sur le bon chemin. "Nous voulons toujours nous améliorer et, depuis le début du tournoi, c'est de mieux en mieux à chaque match. Nous avons marqué des buts fantastiques. Après le but américain, nous avons trouvé le moyen de continuer à nous battre et cela dit tout sur cette équipe, je pense. Nous avons maintenant deux jours de plus pour récupérer, cela nous aide un peu. Nous allons nous préparer pour une belle affiche."

Ce samedi, les Pays-Bas ont décroché leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s'imposant face aux Etats-Unis.