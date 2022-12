Les Néerlandais passent les huitièmes sans forcer face aux États-Unis (3-1)

Si les Néerlandais partaient favoris de ce premier huitième de finale, ils devaient prêter attention à la jeune garde américaine, qui avait montré de bonnes choses en phase de groupes, tenant notamment en échec l’Angleterre (1-1). De leur côté, les Oranje n’avaient pas non plus été des plus rassurants dans les poules, même s’ils ont terminé premier.