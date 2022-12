Face à une équipe des États-Unis peu inspirée, mais surtout impuissante en attaque, les Oranje se sont tranquillement imposés dans le premier huitième de finale de ce Mondial 2022 sur le score de 3-1.

+ Le compte-rendu et les buts en vidéo

2. L’Argentine est passée en souffrant

Et les adversaires des Oranjes en quarts seront les Argentins. Les coéquipiers de Lionel Messi ont souffert face au bloc bas de l’Australie, qui a donné de grosses sueurs froides aux supporters de l’Albiceleste dans les derniers instants. L’Argentine s’est finalement imposée 2-1.

+ Le compte-rendu et les buts en vidéo

3. Messi a marqué pour son 1000e match

Ce match était unique pour Messi : c’était le 1000e de sa carrière. Au-delà de son joli but, le joueur de 35 ans a brillé tout le match par ses dribbles et passes. Son but lui permet aussi de dépasser Maradona au classement des buteurs argentins en Coupe du monde.

+ LIRE ICI

4. Memphis a battu un record

Blessé depuis le début de saison, l’attaquant du FC Barcelone revient doucement mais sûrement à son niveau dans ce Mondial. En ouvrant le score face à l’Australie, il a d’ailleurs dépassé Huntelaar au classement des buteurs Oranje et n’est plus qu’à 7 buts de doubler Robin Van Persie, meilleur buteur de l’histoire pour les Pays-Bas.

+ LIRE ICI

5. Neymar devrait revenir pour le huitième

S’il n’est pas encore sûr d’être titulaire face à la Corée du Sud lundi, Neymar devrait être disponible. La star brésilienne a rechaussé les crampons et participé à son premier entraînement depuis sa blessure contre la Serbie. Une nouvelle qui peut soulager son entraîneur, Tite.

+ LIRE ICI