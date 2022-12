L’Argentine souffre mais se qualifie face à l’Australie (2-1)

Un absent de marque étiait à déplorer côté argentin : Angel Di Maria. L’ailier droit de la Juve était blessé et laissait sa place à Papu Gomez. Les autres joueurs qui ont battu la Pologne mercredi ont été reconduits.

Le début de match a été très peu rythmé : les Argentins ont peiné à se créer des occasions face au bloc bas australien, qui de son côté n’a jamais réussi à se projeter en contre. La première période a donc été assez calme, jusqu’à un éclair de Lionel Messi, qui disputait le 1000e match de sa carrière et qui a donc marqué, juste avant le retour au vestiaire.

La deuxième période a été un peu plus animée, avec plus d’espaces des deux côtés. La pression argentine a été plus forte aux abords de la surface jaune, et Julian Alvarez a profité d’une erreur du gardien adverse pour doubler la mise à la 58e.

L’Albiceleste a alors un peu levé les pieds, les remplacçants célébraient déjà et les Australiens ont profité de ce changement de rythme pour réduire la marque à la 77e sur une frappe contrée un peu chanceuse. Ça a ensuite été un peu la panique du côté argentin, à la 81e, Behich réussit un superbe slalom sans pouvoir conclure.

Les Argentins ont ensuite bien réagi en se créant de belles opportunités, et en ratant même de grosses occasions à l’image de Lautaro Martinez. Au coup de sifflet final, l’Argentine peut quand même souffler, concédant une grosse occasion dans les tous derniers instants, et rejoint les Pays-Bas en quarts, vainqueurs plus tôt des Américains (3-1).

Les compos :

La feuille de match :

Le direct :