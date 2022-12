Khalilou Fadiga imagine le Sénégal battre l’Angleterre : “Les Sénégalais sont des guerriers, des lions”

La génération 2022, privée de Sadio Mané, est à un duel d’égaler celle de 2002. Pour cela, il faudra passer sur les Anglais. Khalilou Fadiga nous dresse le portrait de ceux qu’il voit comme ses petits frères.

Khalilou, la ferveur des Sénégalais va du terrain aux tribunes. Comment expliquez-vous cette folie ?

“Attends, attends. Ça va encore plus loin. J’ai vu des images de gars en Papouasie Nouvelle-Guinée. Ils sont sortis en mobylette avec des drapeaux sénégalais après la qualification. Les mecs sont à 19 000 kilomètres du Sénégal. Tout le monde est Sénégalais pour l’instant.”

La communion entre le peuple sénégalais et son équipe est-elle de retour ?

“On dit qu’on la retrouve mais elle ne s’est jamais vraiment perdue. Maintenant, il y a une cohésion encore plus ancrée. Quand le Sénégal joue au Qatar, tout le monde est là. On a ramené l’ambiance de la Coupe du monde au Qatar. Tout le monde a de l’affection pour le Sénégal. Tu supportes ta nation puis tu es pour le Sénégal. Normal.”

Comment l’expliquez-vous ?

“On est sympas (rires). Les gars dansent 90 minutes avec des djembés et des déguisements. Et on danse encore après. Personne ne cherche la bagarre. On n’est pas un pays riche mais beaucoup de gens ont fait l’effort de se déplacer au Qatar. Tous les membres du gouvernement ont mis les choses en place pour qu’on se sente comme à la maison.”

« Mané a ses équipiers tous les jours au téléphone »

Êtes-vous surpris du niveau de jeu affiché sans Sadio Mané ?

“Pas du tout. Les gens le sont car ils ont basé tout le football sénégalais sur une seule personne là où on se voit comme une équipe. Sadio est avec eux dans l’esprit mais il ne fait pas une équipe à lui seul. En 2002, on mettait en avant El-Hadji Diouf et moi mais on ne pouvait pas faire l’équipe seuls. Il faut un grand Tony Silva dans les buts. De superbes Papa Bouba Diop et Lamine Diatta. Et il y avait le capitaine Aliou Cissé. Sadio est la tête de gondole de notre équipe mais l’ossature derrière est solide. Ismaïla Sarr a osé prendre ses responsabilités en son absence. On attendait énormément de lui et il répond présent.”

Mané est tout de même en contact avec ses équipiers ?

“Il leur téléphone tous les jours. Ce sont ses potes. Ils ont un lien aussi fort que nous en 2002. On s’est d’ailleurs fait un groupe Whatsapp avec les gars de notre génération. Je connais peu d’équipes qui mangent régulièrement ensemble après si longtemps.”

Le coach Aliou Cissé fait partie de ce groupe. Que pensez-vous de son travail ?

“Il a pris son temps et a transformé cette équipe. Il y avait tout pour réussir au niveau de la qualité mais il fallait ajouter l’état d’esprit. Nous étions des lions en 2002 et il a réussi à faire passer le même message. Tout le peuple est derrière Aliou Cissé. Tactiquement, il a pris en maturité. Il arrive à prendre du recul, à poser des choix forts. Il accepte plus l’échange. Là où il m’a vraiment bluffé, c’était à la Coupe d’Afrique où la montée au jeu de Cheikhou Kouyaté nous permet de nous qualifier. Il l’avait fait monter presque en pointe de l’attaque. J’avais eu Kouyaté en ligne juste avant et il était déçu de devoir aller sur le banc. Je lui ai dit d’accepter. Et depuis ce but, il veut qu’on se parle à chaque veille de match (rires). Il a cru quoi lui ? (rires) ”

Était-il important d’avoir une figure de 2002 à la tête de la sélection ?

“Je me suis battu et j’ai poussé pour qu’il devienne sélectionneur de l’équipe nationale. Certains parlaient de son manque d’expérience, etc. Mais il avait deux gros arguments : son patriotisme et son envie de réussir pour son pays. C’était important qu’une figure qui a été le capitaine de la plus belle histoire du football sénégalais reprenne l’équipe. Un sélectionneur doit être pris par une mission. Elle a encore plus de valeur quand le gars est patriote. Bruno Metsu était Sénégalais (NdlR : dans l’esprit). Je n’ai d’ailleurs jamais compris comment Roberto Martinez ne parle pas deux mots de français ou de néerlandais. Ça me dépasse.”

Un joueur de l’équipe vous a surpris ?

“J’ai bien aimé l’attitude d’Iliman Ndiaye, son intégration rapide dans le système. Mais pour le reste, personne ne me surprend. Edouard (Mendy), Nampalys (Mendy), Kalidou (Koulibaly): tous ces gars jouent à haut niveau depuis des années. ”

Peuvent-ils aller en quart de finale ?

“On n’est pas venu pour repartir maintenant. On a posé nos baluchons, on a préparé le truc, on va commencer à cuisiner nos plats. Ils ne sont pas près de nous voir partir. (rires)"

"Les Anglais? On va leur faire manger leur sauce à la menthe."

Même contre les Anglais ?

“On va leur faire manger leur sauce à la menthe (rires). Blague à part, on a les capacités et une énorme fierté. Un Sénégalais déteste par-dessus tout être pris de haut. Je pense que les Anglais nous respectent. Par contre, je n’aime pas entendre les Français qui se mettent déjà à analyser les Anglais pour préparer leur quart de finale. La France nous considère comme éliminés d’avance. Comme en 2002. Et ça, c’est la meilleure méthode pour énerver un Sénégalais. On a un orgueil, vous n’imaginez pas. J’en suis le meilleur exemple et je ne suis que la partie visible de l’iceberg (rires).”

Un tournoi se gagne avec ce genre de mentalité…

“Et je nous vois aller loin. Les joueurs sont des guerriers, des lions. ”

Le Sénégal avait battu la France en entrée de tournoi ©Eric Renard / Icon Sport

Était-ce aussi la clé de la réussite en 2002 ?

“La campagne de 2002 est en partie basée sur cela. Mais derrière, on avait aussi une technique. Un El-Hadji Diouf, tu n’en croises pas beaucoup dans une vie. Nous étions beaucoup de bons joueurs et nous avons été bons au même moment. ”

« Sadio Mané m’a dit qu’il avait des photos de moi quand il était jeune. »

Ce qui était peut-être le plus marquant, c’était l’esprit de corps dont vous faisiez preuve à l’époque…

“Et la présence de plusieurs membres de cette équipe dans l’encadrement en dit long. On se voit comme des frères. On se soutient, on se chambre. C’est incompréhensible si tu n’es pas avec nous. Le décès de Papa Bouba Diop nous a, par exemple, affectés d’une force. J’ai encore eu sa femme au téléphone cette semaine. ”

Et la nouvelle génération a gardé le respect pour les aînés. En témoigne l’hommage rendu à Papa Bouba Diop en phase de poules…

“Ils ont un profond respect au point qu’ils imitaient notre célébration de 2002 lors de la dernière Can. Ce sont nos jeunes frères ces gars-là. Ils ont un profond respect pour nous. Sadio m’a souvent dit qu’il avait des photos de moi quand il était gamin. Leur but est d’atteindre notre niveau. Certains nous ont carrément dépassés mais ils nous voient comme des étoiles qui les protègent. On aspire à leur réussite. Je veux qu’ils aillent plus loin que nous. ”

Ont-ils un rapport particulier avec vous ?

“J’étais le premier à venir en sélection. Ils ont l’impression que j’ai ouvert la voie. En 2000, personne ne voulait jouer pour le Sénégal. J’y allais en ne prenant aucune prime de match, juste pour le pays. Ils me respectent pour cela. Ils me voient comme un patriarche, comme le grand frère avec qui on rigole mais qu’on doit respecter. ”

« Courage à Foden face à Koulibaly et Diallo »

À quel genre de match vous attendez-vous contre les Anglais ?

“Physique. On va avoir droit à un sérieux combat. Je pense que techniquement, on est largement au-dessus. OK, ils ont Foden mais nos gars ont aussi du football dans les pieds. Et courage à lui pour passer notre défense. Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, ce sont des monstres. Je ne comprends toujours pas comment Manchester United a laissé passer la chance de signer Koulibaly pour 60 millions pour lâcher 80 millions pour Maguire. Vous verrez dimanche qui est le meilleur des deux. ”

Le Sénégal a retenu les leçons