Les Socceros réduisent le score, Argentine-Australie en direct (2-1)

Qui rejoindra les Pays-Bas en quarts, vainqueurs plus tôt des Américains (3-1) ? L’Argentine de Leo Messi est la grande favorite de ce duel, mais devra se méfier des Australiens. Les soccerons ont déjoué tous les pronostics dans leur groupe en battant le Danemark et la Tunisie et en terminant avec le même nombre de points que la France.