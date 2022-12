Depay ouvre vite le score! Etats-Unis - Pays-Bas en direct (0-1)

Si les Néerlandais partent favoris de ce premier huitième de finale, ils devront prêter attention à la jeune garde américaine, qui a montré de bonnes choses en phase de groupes, tenant notamment en échec l’Angleterre (1-1). De leur côté, les Oranje n’ont pas non plus été des plus rassurants dans les poules, même s’ils ont terminé premier. Si leur défense semble imperméable, ils ont eu un peu plus de mal à se créer des occasions et ont dû s’en tenir au talent de Cody Gakpo : le jeune ailier du PSV a notamment marqué 3 buts en 3 matchs.