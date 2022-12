Il avait été critiqué à juste titre. Peu décisif depuis le début de la Coupe du monde, Denzel Dumfries s’est réveillé au meilleur des moments. Très à l’aise dans le collectif dès le début de la rencontre, c’est lui qui offre les deux passes décisives lors des deux premiers buts néerlandais.

Ses passes en retrait étaient parfaites et elles ont décontenancé la défense adverse. Il inscrit en plus un joli but qui met son pays à l’abri même si le marquage laxiste des Américains lui a facilité la tâche. Défensivement, il a été rigoureux même s’il n’a pas été souvent mis en danger.

Noppert - 7,5

Un très bon gardien qui réalise les arrêts au moment décisif est indispensable si l’on veut durer dans un tournoi comme la Coupe du monde. Noppert a prouvé que malgré son inexpérience au plus haut niveau, il est en grande forme. Il a notamment gagné son face-à-face avec Pulisic au bout de la troisième minute de jeu.

Complètement tranquille entre cette action et la pause, il a su rester attentif au retour des vestiaires. S’il ne peut rien faire sur le but de Wright, Le gardien d’Heerenveen est resté calme pendant les cinq minutes de latence. Il a bien préservé sa cage face aux huit tirs cadrés adverses.

Depay - 7

Il est le leader incontestable de cette équipe. Il est devenu le deuxième meilleur buteur de la sélection (43 buts), dépassant Huntelaar, en ouvrant le score. Le hic, c’est qu’il se déconcentre parfois. Auteur de pertes de balle qui auraient pu coûter cher.

Ferreira - 3

Les Etats-Unis veulent être prêts pour leur Coupe du monde en 2026. Ils ont 3 ans et demi devant eux pour façonner un vrai numéro 9. Ferreira a été transparent. Il n’a pas réussi à peser. La charnière Aké, Van Dijk, Timber l’a mangé tout cru. Son coach l’a sanctionné en le remplaçant à la mi-temps.

Pulisic - 5,5

C’était déjà une petite victoire pour lui d’être titulaire quelques jours après sa blessure à l’abdomen. Il doit mieux faire et ouvrir le score après trois minutes. Par après, il a essayé de proposer du jeu et ses coéquipiers ont tenté de passer par lui mais ce n’était pas assez pour mettre en danger les Néerlandais.

Wright - 6,5

Son entrée en jeu a eu le mérite d’amener du danger. Il inscrit un but avec un geste technique incroyable bien qu’il soit involontaire. C’est peut-être lui qui aurait dû prendre la place de Ferreira à la mi-temps, pas Reyna trop transparent.