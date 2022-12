Christian Burgess (Union) passe les talents anglais au crible : “C’est fou qu’ils soient si nombreux pour trois places”

Ils sont jeunes, talentueux, valent tous plus de 50 millions € et poussent Gareth Southgate à poser un choix fort. Car au moins quatre de ces sept noms commenceront leur quart de finale sur le banc.

Christian Burgess, défenseur anglais de l’Union, a accepté de passer au crible les sept joueurs en question. “J’ai de grandes attentes, sourit-il. Si on passe, ce qui ne sera pas facile, on joue la France. Les demies, c’est le minimum pour l’opinion publique mais la route est difficile. Nous possédons beaucoup de talents offensifs. Ils ont joué un football excitant contre le pays de Galles. C’est fou l’abondance de talent pour deux ou trois places.”

Christian Burgess suit son équipe nationale de près

Phil Foden

”Je trouve que Foden (22 ans) doit jouer. Il a commencé le tournoi sur le banc ce qui a déplu à pas mal de monde au pays car on le considère comme un énorme talent. Je le mets sur le terrain. Sans hésiter car il est l’un des meilleurs joueurs. Il a tout. De la vitesse, de la technique. Je le trouve déjà supérieur à Sterling.”

Ses statistiques avec l’Angleterre : 20 caps, 3 buts et 6 assists.

Ses statistiques depuis le début du tournoi : 2 matchs et 1 but.

Bukayo Saka

”L’évolution de Saka (21 ans) m’impressionne mais ne me surprend pas. Son niveau avec Arsenal est fou depuis des mois déjà. Il aurait pu connaître un gros creux après son penalty loupé en finale de l’Euro en 2021 mais il a fait preuve de beaucoup de résilience. Pour atteindre son niveau, il en faut et être capable de faire la part des choses. Ce que j’apprécie surtout chez lui c’est sa simplicité et son humilité alors qu’il est bourré de talent à tous les niveaux.”

Ses statistiques avec l’Angleterre : 22 caps, 6 buts et 5 assists.

Ses statistiques depuis le début du tournoi : 2 matchs et 2 buts.

Marcus Rashford

”Rashford (25 ans) est l’énorme come-back du secteur offensif. On s’est posé beaucoup de questions sur ses performances avec Manchester United et il a répondu avec un match incroyable face au pays de Galles. Il a un style différent de Sterling ou de Saka, avec de plus longues courses. Il est arrivé sans grands repères ni constance et j’ai l’impression qu’on pourrait voir le Rashford qui marchait seul sur des équipes comme le PSG. Cela m’avait manqué de le voir à ce niveau.”

Ses statistiques avec l’Angleterre : 49 caps, 15 buts et 5 assists.

Ses statistiques depuis le début du tournoi : 3 matchs et 3 buts.

Mason Mount

”J’ai un peu de mal à imaginer Mount (23 ans) sur le terrain car, pour moi, les trois joueurs ci-dessus sont les trois meilleurs. Et le début de tournoi le confirme. Mount peut apporter une touche différente. Il est peut-être le joueur au plus gros QI football de la liste. Il n’est pas le plus rapide ou le plus technique mais il sait se créer les occasions, se mettre dans les bonnes situations et marquer des buts importants.”

Ses statistiques avec l’Angleterre : 34 caps, 5 buts et 5 assists.

Ses statistiques depuis le début du tournoi : 2 matchs.

Raheem Sterling

”Sterling (27 ans) n’est pas loin de pouvoir prendre la place de Saka ou Rashford. Il est bien dans ses courses et a réalisé un bon début de tournoi même si l’adversaire, l’Iran, n’était pas incroyable. Contre les États-Unis, il n’a pas réussi à faire la différence. Il est mon premier joker si un joueur de flanc n’est pas bien dans son match.”

Ses statistiques avec l’Angleterre : 81 caps, 20 buts et 27 assists.

Ses statistiques depuis le début du tournoi : 2 matchs, 1 but et 1 assist.

Jack Grealish

”Si l’Angleterre est menée en fin de match, Southgate doit faire jouer Grealish (27 ans). Il a conscience de la concurrence mais aussi de sa capacité à faire changer un match. Tous les profils précédents sont des hommes qui aiment avoir le ballon dans la profondeur. Ce n’est pas son cas. Il a besoin de conduire le ballon et faire la différence avec ses incroyables pieds et sa créativité. Son profil est unique.”

Ses statistiques avec l’Angleterre : 27 caps, 2 buts et 6 assists.

Ses statistiques depuis le début du tournoi : 3 matchs et 1 but.

James Maddison

”J’ai dû mal à juger ce que Maddison (26 ans) peut apporter et je ne comprends pas trop ce secret autour de sa blessure. Il était bien avec Leicester et je comprends sa situation mais beaucoup regrettent, vu son absence en début de tournoi, qu’il ait pris la place d’un Sancho, par exemple.”

Ses statistiques avec l’Angleterre : 1 cap.

Ses statistiques depuis le début du tournoi : /