La Suisse comme une grande

De très beaux buts

La Suisse pouvait se contenter d’un partage pour valider son ticket. Pas la Serbie. Le sélectionneur Dragan Stojkovic a d’ailleurs dégainé les cartouches offensives dès le coup d’envoi : Mitrovic et Vlahovic, soutenus par un très bon Tadic dans un 3-5-2 résolument porté vers l’avant mais quelque peu déséquilibré par le repositionnement un cran plus bas de Sergej Milinkovic-Savic.

Les deux buteurs ont profité d’autant de cadeaux pour marquer : le premier pour égaliser d’une tête croisée parfaite (1-1, 26e) et le second pour mener via un tir croisé du gauche (2-1, 35e). Mais comme face au Cameroun quatre jours plus tôt, l’équipe serbe, finalement dernière du groupe avec un seul petit point, n’est pas parvenue à maintenir son avance. Avec les bobos de certains cadres, c’est là qu’il faut chercher les raisons de cet échec. Car sans minimiser la qualité des buts suisses – de vrais régals ! -, les Aigles peuvent s’en vouloir. Il y avait moyen de mieux faire malgré l’énorme débauche d’énergie, à l’image du guerrier Pavlovic. Plus globalement, il est inaudible de prétendre à la deuxième place en encaissant huit buts en trois rencontres.

A l'image de la bousculade entre Milenkovic et Xhaka, la tension était parfois forte ce vendredi entre la Serbie et la Suisse. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Soigner les malades avant le Portugal

Et la Nati dans tout ça ? Quelques heures avant le coup d’envoi, elle s’est retrouvée orpheline de son gardien Yann Sommer et de son solide défenseur Nico Elvedi, deux titulaires indiscutables, malades. Mais elle n’a pas dévié de son plan de jeu et n’a jamais eu l’intention de garer le bus. Elle a même mené, via Shaqiri, dans un trou de souris (0-1, 20e), avant de recoller au score grâce à une superbe action collective ponctuée par Embolo (2-2, 44e). Son deuxième but du tournoi.

Que dire du troisième but ? Une nouvelle combinaison collective dans les vingt derniers mètres adverses, une déviation géniale de Vargas et une reprise croisée de Freuler (2-3, 48e). Il lui a ensuite suffi de contrôler la suite du match, et ses nerfs. Ce qui ne fut pas toujours évident vu la tension grandissante et l’énervement palpable, surtout côté serbe. Mais au bout de dix minutes d’arrêt de jeu, la Suisse a finalement validé sa qualification toute seule, comme une grande, terminant à égalité de points avec le Brésil (6), battu par le Cameroun (4).

Mardi, en huitième de finale, la Nati retrouvera le Portugal.

SERBIE : V. Milinkovic-Savic ; Milenkovic, Veljkovic (55e Gudelj), Pavlovic ; Zivkovic (78e Radonjic), Lukic, S. Milinkovic-Savic (68e Maksimovic), Kostic, Tadic (78e Djuricic) ; Vlahovic (55e Jovic), Mitrovic.

SUISSE : Köbel ; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez ; Freuler, Xhaka, Sow (68e Fernandes) ; Shaqiri (68e Zakaria), Vargas (84e Fassnacht), Embolo (90e+5 Okafor).

Arbitre : Fernando Rapallini (Arg).

Avertissements : Widmer, Vargas, S. Milinkovic-Savic, Pavlovic, Rajkovic (remplaçant), Gudelj, Mitrovic, Xhaka, Milenkovic, Schär, Lukic.

Les buts : 20e Shaqiri (0-1), 26e Mitrovic (1-1), 35e Vlahovic (2-1), 44e Embolo (2-2), 48e Freuler (2-3).