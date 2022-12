La Corée du Sud se qualifie dans les derniers instants, l’Uruguay sorti de la Coupe du Monde malgré une victoire

Le lendemain du revers des Diables, il faut remettre sa tête dans la compétition et oublier la peine que nous avons connue en ce premier décembre 2022. Le Portugal, premier du groupeH et déjà qualifié avant la rencontre, rencontrait la Corée du Sud qui est à égalité avec l’Uruguay (1 pt) qui rencontrait le Ghana (3 pts), deuxième avant le match. Les qualifications se sont jouées jusq’aux dernières secondes des matchs puisqu’un seul but pouvait tout changer.