Thomas Chatelle: "Le départ de Martinez est la meilleure décision à prendre"

“La Belgique a trop cru que ses cadres allaient jouer comme il y a cinq ans, lance-t-il. De Bruyne dit la vérité. L’équipe est vieillissante et il faut l’accepter. Il aurait fallu préparer de nouveaux joueurs, oser sortir Hazard de sa zone de confort. Il faut être sérieux et penser à l’après. La France l’a très bien fait. La Belgique pas du tout. Martinez n’a fait aucun effort pour préparer la suite. Il était arrivé en fin de cycle. Maintenant les choses doivent changer.”

"C'est quand tu perds que tu vois que tout le monde n'est pas gentil."

L’état d’esprit des Diables l’a également choqué. Surtout quand il compare l’image qu’ils dégagent par rapport aux Sénégalais.

“Le Belgique gagnait et donc tout le monde était beau et gentil. Quand on commence à perdre et à moins bien jouer, les tensions apparaissent dans le groupe. Et tu te rends compte que ce ne sont pas vraiment des amis. De Bruyne ne sera jamais l’ami de Courtois. C’est comme ça. Puis, Trossard ne doit, par exemple, jamais dire qu’il veut être titulaire. Il doit se terrer et répondre sur le terrain car il n’a pas atteint le niveau d’Eden Hazard et doit le respecter. Trop de joueurs se prennent pour des cadres après cinq matchs.”

