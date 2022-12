André Ayew, capitaine malheureux

Après un début de match équilibré, le gardien uruguayen Rochet se rendait coupable d’une faute sur Kudus après une sortie mal négociée dans les pieds du joueur de l’Ajax. Alors que l’arbitre avait d’abord signalé un hors-jeu sur cette phase, qui était en fait inexistant, le VAR a permis aux Ghanéens d’obtenir un penalty. Le capitaine André Ayew se plaçait derrière le ballon mais voyait son tir du gauche être arrêté par Rochet. Il y a douze ans, un penalty raté du Ghanéen Gyan avait conduit à la qualification de l’Uruguay en demi-finale du Mondial 2010…

Enfin un but uruguayen

Avant le coup d’envoi de cette partie, toutes les équipes engagées dans ce Mondial avaient au moins inscrit un but. Seul l’Uruguay n’avait pas encore réussi à marquer un goal. Finalement, après plus de 200 minutes de mutisme, Giorgian de Arrascaeta a ouvert le score en reprenant de la tête un tir de Suarez dévié par le gardien adverse (0-1). Le joueur de Flamengo (D1 brésilienne) s’est même offert un doublé quelques minutes plus tard au terme d’une très belle action collective uruguayenne : sur un centre de Pellistri, Nunez déviait le ballon pour Suarez qui trouvait directement Arrascaeta qui reprenait en un temps d’une belle frappe sèche (0-2).

Deuxième appel au VAR

A l’heure de jeu, l’Uruguay était tout proche de recevoir à son tour un penalty après l’appel du VAR. L’arbitre checkait une possible faute dans le rectangle ghanéen sur Darwin Nunez. Mais l’homme en noir décidait cette fois de ne pas siffler penalty.

Une triste 86e minute

Stupeur dans le stade en toute fin de rencontre. A la 86e minute, le tableau d’affichage annonce le but inscrit par la Corée du Sud face au Portugal qui élimine de facto l’Uruguay. Sorti à l’heure de jeu, Luis Suarez a montré tout son désespoir en voyant l’information, se prenant la tête dans son maillot et avec des larmes coulant sur son visage. A ce moment, tous les supporters uruguayens étaient bien conscients du triste dénouement alors que le plus dur avait été fait avec cette victoire contre le Ghana...

Entre cette 86e minute et le coup de sifflet final, douze minutes se sont écoulées durant lesquelles l'Uruguay a eu des occasions de marquer. Il aura finalement manqué un petit but aux hommes de Diego Alonso qui sont éliminés de la compétition tout comme le Ghana...