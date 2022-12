On a suivi Belgique-Croatie avec les Rouches : de l’excitation, de l’espoir et finalement de la frustration

Le drapeau noir jaune rouge trônait fièrement dans le bar de l'hôtel des Rouches. ©Philppe Crochet

Le seul Croate du groupe, Stipe Perica, s’amusait de la mise en scène et de l’habillement des lieux. “Et les drapeaux croates, ils sont où ?”

On ne reverra plus l’attaquant qui aura savouré, tranquillement et sobrement, la qualification des siens depuis sa chambre. “Mais c’est quoi cette compo en fait ?”, lançait un joueur. L’incrédulité primait également à Marbella quant au 11 de base aligné par Roberto Martinez.

Ronny Deila a suivi avec attention la première demi-heure.

Ronny Deila prenait place à quelques minutes du coup d’envoi. “Vous avez absolument besoin d’une victoire ?”, nous demandait-il. On lui rétorquait qu’un nul suffisait en cas de grosse victoire…. canadienne. “Mh, difficult”, lançait-il.

Tension, enthousiasme et stress

”Oh lala”, s’exclamaient les Rouches lors de la première occasion croate de la rencontre. Les Belges du groupe, Emond, Henkinet ou encore Bodart, étaient attentifs. Tout ce petit monde pestait sur l’occasion manquée de Mertens juste avant le quart d’heure. Moment choisi par Philip Zinckernagel pour faire son entrée dans la place en lançant : “Come on Croatia.” Les mines étaient ensuite désabusées lorsque l’arbitre désignait le point de penalty suite à la faute de Carrasco. Mais tous explosaient de joie lorsque le VAR annulait cette décision. “Allez c’est bon, c’est le tournant, on est parti.”

Le temps passe et la connexion s’en va !

Au retour des vestiaires, la satisfaction se lisait sur les visages des Standardmen lorsque le réalisateur pointait son objectif sur Romelu Lukaku. “Allez Romelu, sauve-nous.” Mais le sauveur était finalement Thibaut Courtois qui sortait trois parades pour nous laisser dans le match. “Merci Thibaut”, s’écriaient-ils tous.

A l'heure de jeu, Renaud Emond avait encore le sourire. ©Philppe Crochet

À l’heure de jeu, alors que la tension montait dans le bar de l’hôtel, la connexion locale plantait. Comme un seul homme, joueurs et membres du staff (pas tous, certains sont restés jusqu’au bout) se sont levés pour courir vers leur chambre. On ne les reverra plus à l’exception de Nicolas Raskin qui suivait les dernières secondes à nos côtés, déçu, comme nous, de l’issue de la rencontre.

Tout était réuni pour une belle soirée de fête pour la qualification des Diables mais quelques secondes après le coup de sifflet final, le bar de l’hôtel des Rouches était désespérément vide. Le seul Liégeois heureux ce jeudi soir se nommait Stipe Perica qui a eu le mérite d’avoir le triomphe modeste.