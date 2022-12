Finalement, il n’a eu aucun arrêt à faire pendant les 45 premières minutes, vu qu’il n’a pas dû tenter d’arrêter le penalty de son coéquipier Modric. Trois bons arrêts en début de seconde mi-temps, même s’il ne s’agissait pas de buts tout faits.

Meunier - 5

Il en a vu de toutes les couleurs lors des premières minutes du match, quand Perisic a été menaçant à deux reprises. En possession du ballon, il était en manque de confiance totale. S’est senti mieux dans sa peau en seconde période et a failli offrir le 1-0 à Lukaku.

Alderweireld - 6,5

Il n’a quasiment pas été mis à l’épreuve avant le repos. Et comme contre le Canada, il a tenté de trouver l’ouverture avec quelques bons ballons. Fort en seconde mi-temps.

Vertonghen - 7

Il se sentait à l’aise dans son rôle de défenseur central. S’est montré attentif sur les quelques centres dangereux des Croates. Seconde période impressionnante.

Castagne - 6,5

Comme pur arrière gauche, il n’a pas pris de risques offensifs. Solide dans les duels, il a joué son match. Bon retour en toute fin de match.

Witsel - 6

Un peu plus à l’aise que lors des deux matchs précédents, mais l’organisation défensive était meilleure. Souvent au bon endroit sur des centres croates.

Dendoncker - 7

Il peut être fier de son match. Auteur de nombreuses récupérations, dont la première a failli amener le 1-0 de Mertens. Il a parcouru d’énormes distances et a bien aidé le flanc droit.

Carrasco - 5

Grosse frayeur quand il a provoqué un penalty finalement annulé. Une occasion intéressante, mais il aurait dû opter pour le ballon en retrait. Sa meilleure action (individuelle) était à la base de l’énorme occasion de Lukaku.

De Bruyne - 7

On a enfin revu ses centres dangereux et passes en or, mais Mertens et Lukaku n’ont pas su mettre le ballon au fond des filets. Il n’a pas encore été grandiose comme à Manchester City mais il a pris plus d’initiative que lors des matchs précédents.

Mertens - 4

Il a eu une occasion de marquer le 0-1 après un gros effort sur contre-attaque, mais il a trop ouvert le pied. Il a couru beaucoup, mais ses passes n’aboutissaient pas.

Trossard - 4,5

Il n’a pas pu apporter grand-chose dans le rôle de 'faux 9' et n’a jamais pu être dangereux. Il est parfois venu demander le ballon très bas.

Lukaku - 4

Un match dont il se souviendra encore souvent. Il aurait pu marquer quatre buts, mais il a tout raté, sans doute à cause d’un manque de rythme. Dans sa carrière, il n’a jamais raté une occasion comme la dernière, sur le centre de Thorgan.

T. Hazard - 7

Bonne montée au jeu de Thorgan qui a semé la panique dans le rectangle adverse. Il a carrément offert le 1-0 à Lukaku, qui n’en a pas profité.

Martinez - 6

Choix bizarre pour Mertens, qui n’avait pas été éblouissant lors de sa montée au jeu contre le Maroc. Pour le reste, son équipe de base tenait la route. Et cette fois, ses changements étaient logiques, même s’il aurait pu mettre Doku plus tôt.