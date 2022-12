Il faut remonter à l'Euro 2000 pour retrouver trace de l'équipe nationale qui participe à une phase finale de grand tournoi sans sortir de poule. Depuis lors, que ce soit aux Mondiaux 2002 (huitième), 2014 (quart), 2018 (petite finale) ou aux Euros 2016 (quart) et 2020 (quart), les Diables étaient toujours passés au second tour. Fin de série.

Seuls 3 joueurs à la même position que contre le Maroc

Roberto Martinez a réservé pas mal de surprises dans son onze de base. Trossard, Dendoncker, Mertens et Carrasco titulaires ce jeudi ne l'étaient pas contre le Maroc. Mais si l'on élargit la réflexion aux positionnements des joueurs, difficile de ne pas noter que seuls trois membres du onze de base évoluaient à la même place que face aux Lions de l'Atlas: Courtois, Witsel et, dans une certaine mesure, Castagne. De Bruyne était positionné un cran plus bas aux côtés de Witsel. Beaucoup de changements entre les deux équipes de départ, donc.

Combien de tirs cadrés et quel "Expected goals" pour les Diables ?

Lukaku consolé par Thierry Henry après le coup de sifflet final. ©PDV

Malgré onze frappes et quelques très beaux centres qui n'ont pas trouvé preneur, ni Courtois ni Livakovic n'ont dû sortir d'arrêt en première période. Il a fallu attendre la montée au jeu de Lukaku en deuxième mi-temps pour voir un premier tir cadré, venu de la tête de l'attaquant de l'Inter... suivi d'une frappe de Kovacic déviée par Courtois une minute plus tard. Si Big Rom' a cadré une deuxième... de la poitrine, il en a manqué trois autres, heurtant notamment le poteau.

Au final, les Diables n'auront cadré que trois tirs sur les seize tentés, ce qui est beaucoup trop peu. L'Expected Goals (buts attendus au regard de la qualité des occasions) des Belges est même de 3,06 sur l'ensemble du match, signe que les occasions de faire mouche étaient bien là.

Depuis quand Lukaku n'avait-il plus joué plus de trente minutes?

Après avoir joué dix minutes contre le Maroc, Romelu Lukaku est monté au jeu dès la pause. S'il n'a pas commencé le match, c'est parce que Roberto Martinez l'estimait trop court pour jouer soixante minutes ou plus. Blessé à la cuisse gauche, le numéro 9 était revenu fin octobre mais avait été victime d'une rechute. L'attaquant n'avait plus disputé plus de trente minutes depuis le 26 août, soit 97 jours.

Pourquoi le VAR a-t-il appelé l'arbitre sur le penalty accordé à la Croatie?

Anthony Taylor a sifflé un penalty en faveur des Croates pour une faute de Carrasco à la 15e avant de voir le VAR l'appeler. Chose rare: c'est une situation de hors-jeu que l'arbitre central a dû juger, ce qui est d'habitude une prérogative du VAR. Mais ici, au-delà de la seule position de hors-jeu (d'un rien), il revenait à l'arbitre central de juger de l'influence ou non de Kramaric - hors-jeu de position - sur l'intervention de Vertonghen. Et le sifflet anglais a suivi le VAR, estimant que l'attaquant croate avait bien influencé l'action et la défense belge. Penalty logiquement annulé, donc

CROATIE: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic (92e Majer); Kramaric (64e Petkovic), Livaja (64e Pasalic), Perisic.

BELGIQUE: Courtois; Dendoncker (72e Tielemans), Alderweireld, Vertonghen; Meunier (87e E. Hazard), Witsel, De Bruyne, Castagne; Trossard (59e T. Hazard), Mertens (46e Lukaku), Carrasco (72e Doku).

Arbitre: Antony Taylor.

Avertissement: Dendoncker.