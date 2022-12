Coupe du monde : voici comment les analystes réalisent leurs palettes

Le grand écran de la RTBF est délaissé pour l’occasion. Il a besoin d’une position plus stratégique. Enfoncé loin dans son siège, pantalon relevé jusqu’aux genoux, il fait passer son regard d’un écran à l’autre. Un exercice pour lequel il faut être rodé, tant il est facile d’être attiré par la mauvaise image au mauvais moment.

"La DH" a regardé Belgique - Maroc avec Nordin Jbari : “Le Maroc avait plus envie de s’arracher.”

Le match Canada – Croatie a tout juste démarré qu’il pointe déjà une approche adaptée côté canadien. “Ils sont passés à deux devant pour s’adapter à la défense à quatre des Croates. Leurs deux attaquants mettent les deux centraux sous pression.” Bien vu de la part de l’analyste et du coach canadien. La méthode avait bien fonctionné face aux Diables. Là, les Canadiens pressaient à trois.

Ne pas tomber dans le cliché

L’analyse est toutefois trop simpliste, pas assez précise pour être retenue, même s’il demande à Jonathan Anciaux, éditeur de l’émission, et aux monteurs de “banquer” la phase. En l’isolant et en la sauvegardant, les analystes en plateau peuvent la ressortir si le débat glisse sur la manière de défendre du Canada.

”On essaie de ne pas tomber dans la facilité qui voudrait qu’on passe les buts au peigne fin, explique Borsellino. Parfois, cela en vaut la peine mais je n’en vois pas l’intérêt si cela n’illustre rien de plus.”

Ils utilisent une caméra fixe afin d'avoir une meilleure vue sur le match.

Il brise le silence (relatif) de la salle de rédaction. “Magnifique, répète-t-il à trois reprises. Vous avez vu ce but des Canadiens sur la tactical ? Il est superbe.” Pour mieux saisir ce qu’est la "tactical", il faut ajouter "caméra". Il s’agit d’une vue fixe, prise du toit du stade derrière un but. L’arme ultime pour analyser le dispositif d’une équipe, sa manière de défendre, de combiner ou de presser.

”Nous l’utilisons pour avoir une vue globale, poursuit le consultant. Ce qui est impossible avec la prise de vue très basse de la captation du match.” Et Anciaux d’ajouter : “Nous pouvons utiliser, avec un certain décalage, toutes les caméras disponibles. Parfois pour des raisons esthétiques de ralentis mais cela nous arrive d’avoir une meilleure vue pour exposer un propos tactique.”

La fameuse caméra tactical. ©ennio cameriere

De la magie et des doigts qui dansent

Swann Borsellino tranche. “Sauf élément très important, on essaie de se décider 15 minutes avant le retour en studio à la pause ou en fin de match.” Il décide de pointer les déplacements d’Alphonso Davies. “J’ai pris deux phases. Le but et une autre car il réalise le même déplacement dans la verticalité deux fois.”

Les deux séquences sont d’abord coupées par un monteur dont les doigts dansent sur la molette dans un contrôle inouï avant d’être envoyées au spécialiste des palettes. “Un magicien”, nous prévient Borsellino. Les deux hommes regardent une première fois la séquence dans son ensemble sans couper. L’analyste déroule point par point ce qu’il doit mettre en avant.

Les clics s’enchaînent dans une musique déstructurée. Les images défilent et les deux collègues semblent parler en codes. Pour ceux qui ne sont pas rompus à l’exercice, il est aisé de perdre le fil. On nous avait annoncé de la magie. Elle prend vie à coups de ronds, de zones hachurées. Tout redevient naturel, clair et lisible. Borsellino demande deux ajustements mineurs. Quelques minutes plus tard, les images sont à l’écran.