Qui est Enzo Fernandez, l’étoile filante de l’Argentine qui vaut déjà 120 millions?

Le message posté sur Facebook par Enzo Fernandez à Messi en 2016. ©DR

Le but de Fernandez contre le Mexique l’a révélé au grand public et confirme la progression TGV de celui qui était encore en équipe B de River Plate en 2019. À 21 ans, le médian démontre que Benfica a encore réalisé une bonne pioche en déboursant 10 millions cet été. Il y aura probablement huit millions de bonus à payer, mais cela n’empêchera pas le leader du championnat portugais de signer une belle opération lorsqu’il le revendra. Le quotidien espagnol “Sport” a expliqué que l’ex-directeur sportif du Barça, Ramon Planes, souhaitait l’engager en 2021. Le club catalan continue de le suivre, mais que Benfica a inséré une clause à 120 millions € pour le débaucher. Liverpool est sur le coup aussi, assurent des médias anglais. Et si Fernandez continue signer de telles montées au jeu avec l’Albiceleste, ce ne sera pas si cher payé.

Déjà déterminant avec Benfica

À River Plate, Fernandez a eu du mal à faire le saut entre équipe B et A, alors il est prêté au modeste Defensia en 2020-21, pour revenir métamorphosé. Avec les Rouge et Blanc, en 2021-22, il signe dix buts et sept passes décisives. Une petite saison et puis s’en va au Portugal. Il connaît sa première sélection avec l’Albiceleste en septembre et Scaloni l’intègre à ses 26 pour ce Mondial, d’autant que tout roule à Benfica : titulaire, Fernandez en est déjà à trois buts et cinq passes décisives, dont deux face au PSG et à la Juve. Voilà la Pologne prévenue pour ce dernier match… et Bruges lorsqu’il croisera Benfica en C1.