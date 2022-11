Mondial 2022 au Qatar: 414 accidents du travail mortels entre 2014 et 2020, selon les organisateurs

Ces chiffres "font référence aux statistiques nationales couvrant la période 2014-2020 pour tous les décès liés au travail (414) à l'échelle nationale au Qatar, tous secteurs et nationalités confondus", a précisé le comité d'organisation dans un communiqué.

Les organisateurs qataris réaffirment par ailleurs qu'il y a eu "trois décès liés au travail et 37 décès non liés au travail sur les projets du Comité suprême", soit "les huit stades, 17 sites hors compétition et d'autres sites connexes relevant du comité".

Un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a un bureau à Doha, a conclu que 50 travailleurs étaient morts dans des accidents du travail au Qatar en 2020 et que 500 autres avaient été blessés gravement. L'OIT note cependant des lacunes dans le système d'enquête et de recensement et admet que ce nombre pourrait être plus élevé.

Depuis qu'il s'est vu attribuer en 2010 le Mondial-2022, le Qatar, pays de 2,9 millions d'habitants dont plus de 80% d'étrangers, est critiqué sur sa législation du travail et les conditions de vie et de travail de ses travailleurs migrants non qualifiés.

Le Qatar fait valoir les réformes mises en oeuvre ces dernières années, notamment le démantèlement de la "kafala", un système de parrainage qui faisait des salariés des quasi propriétés de leurs employeurs. L'émirat a également instauré un salaire mensuel minimum de 1000 riyals (environ 270 euros) et limité les heures de travail pendant les périodes les plus chaudes de l'année.