Luka Modric et Eden Hazard, une relation à part

Hazard pourrait-il jouer son tout dernier match avec les Diables ce jeudi ? “Non, je ne me dis pas ça”

Une fois le départ du Brésilien Mariano acté, Eden recevra le 7, comme prévu. Un numéro passé sur le dos de Cristiano Ronaldo. Mais qui n’a pas porté chance au Diable. Pourtant, au fil de ses années compliquées à la Maison Blanche, Eden Hazard a toujours pu compter sur le soutien, de poids, de son équipier croate. En 2020, alors que le Belge est loin de son meilleur niveau, Modric prend sa défense et lui prodigue des conseils. “Eden Hazard est un super mec, un joueur vraiment spécial. Mais il jouait avec des douleurs, et quand tu es sur un terrain, les gens attendent toujours le meilleur de toi. Ils s’en fichent que tu aies des petits soucis. Donc je suis allé lui parler pour lui dire : 'Eden, là c’est une saison de découverte pour toi, mais peut-être que tu devrais te soigner maintenant, parce que la saison prochaine, on aura besoin de toi à ton meilleur niveau'. J’espère qu’il reviendra en ayant réglé tous ses pépins. On a vraiment besoin de lui.”

Rebelote en janvier 2021, alors que le Belge enchaîne les blessures. “Eden n’est jamais parvenu à enchaîner des prestations. Il a toujours eu de la malchance avec les blessures. Voilà pourquoi il n’est pas capable d’afficher son meilleur niveau. C’est un joueur incroyable, je suis persuadé qu’il va le montrer à Madrid. Avec l’enchaînement de matches et sans blessure, il va prouver les raisons pour lesquelles le Real Madrid a flashé sur lui.”

Eden Hazard: "Non, je ne me suis pas battu avec Jan"

Si dans les faits, Eden n’a pas su le prouver, il a toujours pu compter sur le soutien de son illustre équipier, dont il est proche. Mais qui sera, ce jeudi, son ennemi.