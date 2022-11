Loin du Qatar, l’Arabie saoudite est une terre de foot passion

”Quand on m’a proposé d’aller entraîner dans ce pays, ma première pensée était plutôt négative”, se souvient Emilio Ferrera, qui avait accompagné Michel Preud’homme à Al-Shabab en 2011, avant de prendre les rênes de l’équipe une fois MPH parti, en 2013. “Mais, au final, je suis ravi d’avoir vécu cela. C’était une belle expérience de foot qui était déjà un sport populaire en Arabie saoudite à l’époque.”

La capitale, Riyad, accueille les clubs de Al-Shabab, Al-Hilal et Al-Nassr alors que Al-Ahli et Al-Ittihad sont eux situés à Djeddah, le long de la Mer rouge, non loin de La Mecque. ©IPM Graphics

Quel public ? Passionné par les quatre grands

”Il y a une passion du foot, c’est certain”, répond Besnik Hasi, qui a entraîné Al-Raed (2018-21) et Al-Ahli (21-22). "Des clubs comme Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr ou Al-Ittihad peuvent jouer devant 40 à 50 000 spectateurs à domicile et les sommets entre ces équipes attirent jusqu’à 60 000 personnes au stade.” Au King Fahd International Stadium, qui est utilisé par les trois clubs de Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Shabab, même si la base populaire de ce dernier est nettement plus faible.

Le record d'assistance de la saison 2021-22 a été signé par Al-Ittihad, qui a joué devant 58000 spectateurs chez lui, au stade King Abdullah de Jeddah. ©AFP or licensors

Ailleurs, c’est différent. “Je dirais que c’est un pays passionné de foot, mais qui ne va pas forcément au stade. Il n’y avait pas grand monde à domicile chez nous”, raconte Sven Vandenbroeck, qui a entraîné Abha, un des petits clubs de D1 en début de saison. “Parfois seulement 1 000 personnes, mais quand on jouait contre un des trois grands, alors il y a jusqu’à 10 000 supporters des environs qui venaient, car ces clubs ont des fans dans tout le pays."

Les matchs de “Saudi Pro League” se déroulent sans tension en tribunes : “C’est bon enfant, sans aucun hooliganisme, mais il peut y avoir une belle ambiance, appuie Emilio Ferrera. Je me souviens du match du titre avec Al-Shabab, lorsqu’on s’est rendu chez le deuxième, Al-Ahli, lors de la dernière journée. On est arrivé 1 h 30 avant et le stade était déjà rempli, c’était très impressionnant.” En ce mois d’avril 2012, l’équipe de Michel Preud’homme et d’Emilio Ferrera remportera le premier titre de l’histoire du club, au nez et à la barbe des géants. “C’était déjà un pays de foot à l’époque, poursuit le Bruxellois. Tous les matchs du championnat sont télévisés et répartis entre des cases horaires différentes.”

Un public aisé qui vient pour s'amuser

”C’est une atmosphère différente de ce que l’on connaît en Europe, raconte Sven Vandenbroeck . Le public est assis et ne chante pas vraiment. Les gens agitent des drapeaux, applaudissent parfois, mais c’est tout. Je comparerais ça au public anderlechtois, les kops derrière les buts mis à part : une population avec un certain niveau de vie qui vient pour s’amuser. Il n’y a pas vraiment de Saoudien pauvre, contrairement aux immigrés pakistanais, indiens ou afghans, qui ont les petits boulots. Je me souviens qu’une fois, on en avait invité une centaine à un match de mon club. À chaque rencontre, trois cadeaux sont distribués à des spectateurs désignés au hasard par une caméra. Le premier prix, c’est quand même une voiture… mais les invités pakistanais, eux, ne peuvent pas gagner ces prix.”

Quel football ? La loco de la région

Dans la péninsule, l’Arabie saoudite est perçue comme la référence. “C’est de loin le championnat le plus relevé de la région, même si les Qataris paient mieux, estime Sven Vandenbroeck. Les présidents de clubs sont de riches cheiks qui se livrent une concurrence à travers leurs équipes. Mais il y a de grosses différences de budgets et de salaires. À Abha, le plus gros salaire était d'1 million de dollars, contre 5 à 6 millions dans un club du top.”

“Les grands clubs ont également de gros sponsors : s’ils veulent s’offrir Cristiano Ronaldo, comme je l’ai lu, ça me semble plausible”, pense Besnik Hasi. On parle ces derniers jours d’un contrat de 75 millions de dollars par an sur trois saisons pour que CR7 signe à Al-Nassr.

Al-Hilal fournit la majeure partie des joueurs de l'équipe nationale saoudienne. ©AFP or licensors

“Les meilleures équipes sont très fortes ; il suffit de regarder leurs résultats en Ligue des champions asiatiques”, dit justement Emilio Ferrera, aujourd’hui responsable du centre de formation de La Gantoise. Al-Hilal est l’équipe du continent qui a disputé le plus de finales de cette C1 (8) et remporté le plus de titres (4).

”Leur football a encore progressé depuis que le nombre d’étrangers autorisés sur la pelouse est passé de quatre à sept”, ajoute Besnik Hasi.

“Mais les meilleurs Saoudiens sont dans les trois meilleurs clubs. Neuf des onze titulaires alignés contre l’Argentine évoluent à Al Hilal. Pour les autres petits clubs, c’est plus compliqué d’avoir des joueurs locaux de qualité et c’est là que la différence se marque le plus”, nuance Sven Vandenbroeck.

Quelle culture ? “Il a fallu s’adapter”

Michel Preud'homme et Emilio Ferrera, en stage à Genk avec leur équipe d'Al-Shabab, à l'été 2012. ©Photo News

La façon de travailler est différente de ce qui se pratique en Europe, nous expliquent nos témoins. Au pays de La Mecque, on prie beaucoup. “Cinq fois par jour et la première a lieu à 5 heures du matin”, raconte Besnik Hasi.

“On a dû organiser les horaires de la journée en fonction des prières et du ramadan”, explique Emilio Ferrera.

Et puis il y a le climat, qui empêche tout entraînement de jour en été, lorsque les maxima dépassent les 40 degrés. “À la reprise, en juin, on s’entraînait vers 23 heures - minuit et on rentrait chez nous à 3 heures du matin”, se remémore Emilio Ferrera.

”C’est certain que c’était très différent de ce que j’ai connu en Europe, plus proche de ce que j’ai vécu en Afrique, estime Sven Vandenbroeck, notamment passé par la Zambie et le club de Rabat. Il ne faut pas essayer de les faire sortir du lit le matin car les joueurs, comme le reste de la société d’ailleurs, vivent jusqu’à trois ou quatre heures du matin et dorment jusqu’à 11 heures.”

Sven Vandenbroeck lorsqu'il entraînait Abha Club, en début de saison. ©Abha DR

Dans un club nettement moins ambitieux que les autres grands, le jeune entraîneur belge (43 ans) a vécu un climat de travail moins structuré qu’ailleurs : “Mes joueurs avaient envie de jouer, mais pas vraiment de faire des efforts à l’entraînement. Donc il fallait tout le temps les motiver avec des jeux, etc. pour s’entraîner. Je ne prévoyais pas de séance avec des courses chronométrées par exemple, car ils n’aimaient pas et prétextaient des excuses pour ne pas y participer. C’était compliqué pour Uros Matic, le frère de Nemanja (Manchester United), seul Européen de mon noyau, car les autres n’étaient pas aussi pros que lui… et le regardaient d’un mauvais œil. Il faut dire que nous n’avions pas de vestiaire au terrain d’entraînement, donc les joueurs arrivaient en tenue, laissaient le moteur de leur voiture tourner avec la clim' jusqu’à la dernière minute avant que la séance ne commence ; puis repartaient en voiture dès que j’avais sifflé la fin.”